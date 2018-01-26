В Минске прошел TEDxMinsk Salon, посвященный архитектуре

Второй TEDxMinsk Salon прошел в минувший четверг в Минске. Он был посвящен архитектуре и назывался «Архитектория».

Салон — это камерное мероприятие, формат которого предполагает просмотр роликов глобального TED, короткие комментарии местных экспертов и живое общение — обмен мнениями, идеями среди зрителей.





Архитектурная тема встречи подсказала площадку для проведения — инкубатор креативных проектов ОК16 — и новую «архитектуру» сцены. На этот раз на ней находились 8 бочек, вокруг которых после просмотра каждого ролика зрители объединялись в группы.

Публика совместно размышляла, как представленный в роликах опыт применим к нашему городу и нашей стране. Эксперты добавляли свои комментарии уже после «обсуждения на бочках». И каждый голос был услышан.





Итак, что обсуждали.

Первой темой для дискуссии стало выступление Марка Кушнера (Marc Kushner) «В будущем проектировать здания будете именно вы».

Идеи Марка позволяют не только иначе взглянуть на здания своего родного города, но и задуматься о том, как местное сообщество может влиять на решения архитекторов. В цифровую эпоху, когда мы много путешествуем, фотографируем здания, делимся информацией не хуже СМИ, у нас появилась возможность мгновенной обратной связи с архитекторами, мгновенной реакции.

Представить новое архитектурное сооружение теперь можно задолго до его реального воплощения — с помощью фотореалистичных изображений и социальных сетей. Архитектор — больше не далекая и загадочная фигура, с ним можно контактировать. Марк Кушнер подчеркивает: «Очень важно понимать, ЧТО мы строим, и мы можем делать это вместе».





Комментировал ролик архитектор, футуролог Георгий Заборский. На взгляд эксперта партисипативное проектирование (архитектурные разработки с участием будущих пользователей сооружений) несет в себе потенциальное зло. Во-первых, нельзя гарантировать, что усредненный проект, принятый большинством, будет эстетичным и удобным каждому. А во-вторых, архитектура — насильственное искусство.

«Недостаточно создавать удобное — архитекторы создают образы, иногда парадоксальные. В этом искусство. А возникая, архитектура, неизбежно вторгается в жизнь каждого — и в этом насилие. Но даже самая странная архитектура может оказаться чудом», — поделился Георгий и внес неожиданный поворот в тему, которая при обсуждении казалась абсолютно однозначной.





Второй ролик — выступление Джастина Дэвидсона (Justin Davidson) «Почему блестящие стеклянные небоскребы плохо сказываются на жизни в городе».

Основная идея: когда архитекторы перестали использовать все многообразие материалов, города стали терять свою индивидуальность. Фасады зданий лишились глубины. Площадь, окруженная стеклянными небоскребами — не то место, где хочется встречаться и общаться. «Здания как люди — на их „лицах“ должен отпечатываться опыт. Но не на стекле. Когда стекло стареет, его просто меняют на новое. Стеклом можно создавать симфонии света. Но, в основном, из застроенных „стекляшками“ площадей получаются „зеркальные залы“, в которых холодно и тревожно… Я не против стекла, — говорит Джастин. — Но нельзя на него чрезмерно полагаться».

Собравшиеся в зале Ok16 резонно замечали: небоскребов в Минске пока немного. Да и разнообразие стоит дорого. Возможно, это вызов для технологов — предложить практичные, недорогие материалы. А вот яркие велодорожки можно начинать делать в Минске уже сейчас!





Как еще можно внести разнообразие в городской ландшафт, рассуждал Андрей Эзерин, городской активист, активно выступающий за сохранение Осмоловки — аутентичного квартала в центре Минска. Петицию в защиту Осмоловки подписали 10 тысяч человек — беспрецедентное число! И они сделали это, по сути, чтобы не пришло «стекло» — выступили за сохранение «фактуры» и опыта Минска.

Андрей сравнил архитектурный язык Минска с белорусским: «Если нам удастся сохранить белорусский язык, многое получит наша культура. То же в архитектуре. Должен быть красивый, выразительный архитектурный язык, которого пока не хватает. Улица Зыбицкая для меня — это трасянка. А небоскребы — социальное явление, и, на мой взгляд, у них в Минске не так уж много места».





Темой третьего обсуждения стали современные «коммуналки» — кохаузинги. Этому явлению посвятила свое выступление «Как кохаузинг может сделать нас счастливее (и продлить нашу жизнь)» архитектор Грэйс Ким.

Сегодня Грэйс сама живет в кохаузинге, ею же спроектированном. Всего в доме 9 отдельных квартир, но есть общие зоны и большой стол, за которым все соседи собираются за ужином. Почему они выбрали кохаузинг вместо американской мечты — особняка в пригороде? Потому что и там можно оказаться в социальной изоляции. А в кохаузинге люди сознательно формируют взаимоотношения.

«Одиночество может быть результатом созданной нами архитектуры. И не новый способ противостоять этому — кохаузинг», — отмечает архитектор. У одиноких людей риск преждевременной смерти выше, значит кохаузинг может сохранить чью-то жизнь. И число таких комфортабельных «коммуналок» надо увеличивать, уверена Грэйс.





Комментировали выступление Татьяна Антипова и Максим Максименко, владельцы студии архитектуры и интерьера Nota Bene, основатели бизнес-подхода к интерьерному дизайну в Беларуси. Сейчас Татьяна и Максим участвуют в интересном социальном проекте: проектируют первое инклюзивное кафе, где смогут работать бариста на колясках.

Общее мнение относительно кохаузингов — важно, где заканчивается вынужденный «кохаузинг» и начинается добровольный. Слово «sharing» звучало у каждой бочки. Но, как сказала, Татьяна Антипова, времена, когда мы вынуждены были жить все вместе, еще не ушли далеко в прошлое: «Наши родители жили в бараках и „шарили“ все, что можно, потому что ничего не было».

Возвращаться в те времена никому не хочется. Но налицо и успех жилых комплексов, которые продают не просто квадратные метры, но возможность общения, комьюнити. В Минске уже несколько таких комплексов: первые общественные пространства в ЖК такого типа проектировала как раз Nota Bene. Эксперты утверждают: чтобы сценарий взаимопомощи и обмена был реализован, надо создавать соответствующую архитектуру. Это прямое дело архитектора: задавать сценарии, создающие среду для общения.













Собравшиеся на Салоне не принимали резолюций и рекомендаций, не создавали совместных проектов. Целью встречи было просто общение, обсуждение идей, затрагивающих горожан всего мира. В движении TED верят, что распространение идей само по себе должно порождать новые идеи и улучшать качество жизни всех участников процесса. Процесс меж тем продолжается: в этом году минчан ждет большая конференция TEDxMinsk в конце марта.