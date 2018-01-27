Цены - от 400 рублей: качественные и недорогие телевизоры, продающиеся в Беларуси

На выставке CES 2018 многие производители вроде Samsung и LG представили топовые модели телевизоров с огромными диагоналями и сверхвысоким разрешением. Цена подобных устройств начинается с нескольких тысяч долларов. Мы же решили составить подборку из пяти недорогих и при этом качественных аппаратов, которые сегодня можно купить в Беларуси.

Hyundai H-LED32R402BS2

Диагональ экрана этой модели составляет 32 дюйма, разрешение — 1366 на 768 пикселей. Индекс частоты обновления — 60 Гц, есть светодиодная LED-подсветка. Мощность встроенной звуковой подсистемы — 10 Вт (2×5 Вт).





Максимальная яркость изображения составляет 250 кд/м2, контрастность — 3500:1, угол обзора — 176 градусов. Время отклика при этом составляет 6,5 миллисекунд (важность этого параметра возрастает при подключении к телевизору игровой консоли). Среди доступных входов есть три HDMI, несколько USB (один располагается на боковой панели), VGA и AV.

TELEFUNKEN TF-LED32S37T2





Еще одна неплохая модель с 32-дюймовым дисплеем разрешением в 1366 на 768 пикселей, индексом частоты обновления в 60 Гц и LED-подсветкой. Мощность звука — 16 Вт (2×8 Вт).

Яркость в сравнении с предыдущей рассмотренной нами модель чуть ниже — 240 кд/м2. Контрастность, напротив, выше — 5000:1. Угол обзора составляет 176 градусов, время отклика — 7 миллисекунд. Из доступных портов присутствует два HDMI, USB, VGA, SCART и AV.

HARPER 32R660T





У телевизора «стандартная» диагональ дисплея в 32 дюйма разрешением в 1366 на 768 пикселей и индексом частоты обновления в 50 Гц. На месте и светодиодная LED-подсветка. Мощность аудиосистемы с двумя динамиками — 16 Вт (2×8 Вт).

Яркость картинки — 250 кд/м2, динамическая контрастность — 80 000:1, угол обзора — 178 градусов, время отклика — 6,5 миллисекунд. Из доступных входов есть три HDMI-порта, USB, VGA и AV-разъем.

TCL LED32D2930





Диагональ экрана этой модели составляет 32 дюйма. Разрешение соответствует другим моделям в нашей подборке — 1366 на 768 пикселей. Индекс частоты обновления картинки при этом составляет 60 Гц, мощность аудиосистемы — 16 Вт (2×8 Вт).

Яркость изображения — 240 кд/м2, угол обзора — 178 градусов, контрастность — 3000:1. Есть три HDMI, USB, Ethernet, VGA и AV-выходы. Кроме того, аппарат оснащается встроенной системой «умного» телевидения и поддерживает беспроводные Wi-Fi-сети.

Philips 32PHT4001





32-дюймовая модель (разрешение — 1366 на 768 пикселей) со светодиодной LED-подсветкой и индексом частоты обновления на уровне в 200 Гц. Максимальная яркость изображения — 200 кд/м2. Мощность встроенной стерео-аудиосистемы составляет 16 Вт (2×8 Вт).

Из доступных портов для подключения внешних устройств присутствуют три HDMI, VGA, AV, MHL и Ethernet-выходы. Среди дополнительных «бонусов» — разъем для подключения телевизионных CAM-модулей.