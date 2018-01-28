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Xiaomi выпустила две TV-приставки с поддержкой 4K. Цены - от 40 долларов

29.01.2018 09:51 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания Xiaomi представила две новые Smart TV-приставки с поддержкой 4K-разрешения и HDR. Об этом сообщает Gizmochina.

Xiaomi выпустила две TV-приставки с поддержкой 4K. Цены - от 40 долларов

Первая модель — Mi Box 4 — выполнена в корпусе белого цвета. Толщина устройства — 1,6 сантиметров, вес — 145 граммов. Гаджет работает на 64-битном четырехъядерном процессоре, который дополняется 2 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Из доступных портов есть AV, HDMI и USB. К плюсам аппарата относится поддержка 4K HDR-видео и кодека h.265. Также присутствует аудиовыход Dolby + DTS.

Точная версия операционной системы не указывается. Обозреватель Gizmochina уточняет, что в Mi Box 4 используется интерфейс на базе MIUI. Кроме того, аппарат оснащается системой искусственного интеллекта, которая постоянно анализирует поведение пользователей и на основе этого рекомендует различный контент. В наличии также есть система голосового управления.

Xiaomi выпустила две TV-приставки с поддержкой 4K. Цены - от 40 долларов

Вторая приставка — Mi Box 4c — отличается меньшим объемом памяти 1 и 4 ГБ и цветом корпуса. Устройство окрашено в матовый черный цвет. В остальном различий с Mi Box 4 нет.

Продажи TV-приставок в Китае стартуют 1 февраля по цене в 56 долларов за Mi Box 4 и в 40 долларов за Mi Box 4c.

Смотрите, сколько у нас стоят другие популярные TV-приставки:

 
 
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Компания Xiaomi представила две новые Smart TV-приставки с поддержкой 4K-разрешения и HDR. Об этом сообщает Gizmochina.

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