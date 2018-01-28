Редкий случай: из головы подростка вытащили 15-сантиметровый шуруп

Американскому семикласснику крупно повезло: он выжил после того, как большой шуруп буквально оказался в его мозгу. Если бы он прошел на сантиметр дальше — фатального исхода было бы не избежать. Об этом рассказывают CNN и Delmarva Now .



Дариус — слева. Изображение: Ralph Musthaler / delmarvanow.com

13-летний Дариус Форман из города Солсбери помогал своим братьям строить дом на дереве. Мальчик упал на землю, а следом за ним полетела 1,5-метровая доска, которая буквально вогнала в его голову крупный строительный шуруп.

Мальчик остался в сознании и принялся бродить по двору с доской, прибитой к голове. «Мне казалось, что-то застряло в волосах», — рассказал он после. Родные Дариуса вызвали экстренную службу, однако даже после прибытия медиков никто не догадывался, насколько серьезна травма.

Острый конец винта не только пронзил череп подроста, но достиг мозга. Он попал в верхний сагиттальный синус — крупную венозную оболочку, которая расположена между полушариями мозга и направляет кровь от него к сердцу. Если бы винт ее разорвал, могло произойти смертельное кровоизлияние. «Он был в миллиметре от смерти из-за потери крови», — сказал CNN детский нейрохирург Алан Коэн из госпиталя Джонса Хопкинса.



Фото: Johns Hopkins Hospital / delmarvanow.com

Нужно было удалить шуруп, однако доска, которую он держал, тоже доставила немало беспокойства. Она оказалась настолько длинной, что пациента сперва не получилось уложить в реанимобиль. После доску укоротили и отвезли мальчика в местную больницу. Затем — в госпиталь Джонса Хопкинса на вертолете полицейских.



Фото: Alan Cohen / Johns Hopkins Medicine



Фото: Alan Cohen / Johns Hopkins Medicine

Через семь часов после падения медики удалили шуруп вместе с небольшим куском кости и сгустком крови, образовавшимся из-за травмы. На место удаленных фрагментов черепа установили титановую пластину. То, что осталось от шурупа, отдали мальчику — на память о его близкой встрече со смертью. В четверг, 25 января Дариуса выписали домой.