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Будущие процессоры Intel получат аппаратную защиту от Meltdown и Spectre
29.01.2018 08:49 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Intel обещает выпустить процессоры, защищенные от уязвимостей Meltdown и Spectre. Появятся они уже в конце текущего года. Подробностей пока нет.
Также компания продолжает искать беспоследственное решение, которое позволит закрыть брешь в существующих процессорах. К задаче подключены лучшие специалисты мира.
Ранее Intel выпустила программные заплатки. Однако они приводят к падению производительности и самопроизвольным перезагрузкам, что вызвало недовольство корпоративных заказчиков – обновления безопасности дестабилизировали работу дата-центров и облачных сервисов.
Spectre и Meltdown – процессорные уязвимости, которые касаются почти всех современных компьютеров и телефонов. Специалисты по безопасности обнаружили их еще в середине 2017 года, но разработчики процессоров (Intel, AMD, NVIDIA и ARM) попросили не разглашать данные до 9 января.
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Intel обещает выпустить процессоры, защищенные от уязвимостей Meltdown и Spectre. Появятся они уже в конце...
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