Windows 10 получит редакцию для домохозяек

Microsoft выпустит еще одну упрощенную версию операционной системы Windows 10. Новая редакция получила кодовое название Polaris и выйдет в 2019 году.

Polaris предназначена для пользователей, которые используют свои компьютеры исключительно для общения и интернета. Оригинальная Windows 10 для них избыточна, в связи с чем из новой версии удалены многие функции. В частности, система лишилась поддержки классических программ. Вместо них пользователям придется искать альтернативы из магазина Microsoft Store.





Ранее Microsoft выпустила Windows 10 S (облегченную версию «десятки»), которая также имеет ряд ограничений и поддерживает только универсальные приложения из магазина компании. Система предназначена для дешевых ноутбуков, способных составить конкуренцию популярным среди американских студентов хромбуков. Особой популярностью она не пользуется.