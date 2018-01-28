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Windows 10 получит редакцию для домохозяек
29.01.2018 08:32 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Microsoft выпустит еще одну упрощенную версию операционной системы Windows 10. Новая редакция получила кодовое название Polaris и выйдет в 2019 году.
Polaris предназначена для пользователей, которые используют свои компьютеры исключительно для общения и интернета. Оригинальная Windows 10 для них избыточна, в связи с чем из новой версии удалены многие функции. В частности, система лишилась поддержки классических программ. Вместо них пользователям придется искать альтернативы из магазина Microsoft Store.
Ранее Microsoft выпустила Windows 10 S (облегченную версию «десятки»), которая также имеет ряд ограничений и поддерживает только универсальные приложения из магазина компании. Система предназначена для дешевых ноутбуков, способных составить конкуренцию популярным среди американских студентов хромбуков. Особой популярностью она не пользуется.
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Microsoft выпустит еще одну упрощенную версию операционной системы Windows 10. Новая редакция получила...
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