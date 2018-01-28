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В США хотят запретить производство и продажу неремонтопригодной электроники
29.01.2018 09:39 — Новости Hi-Tech | TechLabs
В США неремонтопригодная электроника может оказаться под запретом. Местные власти добиваются принятия закона, который заставит производителей выпускать доступные руководства по ремонту, а также необходимые для его осуществления компоненты.
На данный момент соответствующие законопроекты уже зарегистрированы в 17 штатах. Все они продвигаются под эгидой защиты окружающей среды от электронных отходов.
Власти штата Вашингтон вовсе хотят запретить производство и продажу всех гаджетов, в которых «затруднены разумные возможности диагностики и ремонта независимыми специалистами». К таким возможностям, в частности, относится замена аккумуляторной батареи. Документ может вступить в силу уже с 1 января 2019 года.
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В США неремонтопригодная электроника может оказаться под запретом. Местные власти добиваются...
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