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Более 60 метров в глубину: американцы улучшили свою самую большую бомбу
29.01.2018 14:47 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Самая большая американская неядерная бомба GBU-57 прошла модернизацию,
До этого GBU-57 могла проникать на глубину до 61 м или пробивать до 19 м армированного бетона, сейчас ее характеристики стали еще лучше (впрочем, они пока засекречены).
Вес GBU-57 составляет 13,6 т. Для сравнения: пустой истребитель F-16 весит 9,4 тонны. Из этого веса только 2,7 тонны приходится на взрывчатое вещество, остальной процент -это прочный корпус бомбы.
Применять такой боеприпас может только один американский бомбардировщик — B2 Spirit. GBU-57 предназначена для уничтожения хорошо защищенных целей — таких, как бункеры штабов противника, подземные склады боеприпасов и другие.
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Самая большая американская неядерная бомба GBU-57 прошла модернизацию, сообщает Bloomberg. Характеристики бомбы были улучшены в сторону увеличения возможностей...
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