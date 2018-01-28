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Xbox Game Pass идет по пути Netflix
29.01.2018 10:38 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Глава игрового подразделения Xbox Фил Спенсер заявил, что хочет превратить сервис Xbox Game Pass в аналог Netflix. Однако на это понадобится время.
По его словам, сторонние студии уже проявили интерес к сервису и начали пристально следить за его развитием. Однако пока Microsoft будет продвигать в нем только собственные эксклюзивы. Если эксперимент окажется успешным, сервис станет открыт для всех талантливых команд.
Напомним, что все будущие эксклюзивы для приставок семейства Xbox будут с первого дня доступны подписчикам Xbox Game Pass. Скоро пользователи сервиса смогут поиграть в Sea of Thieves, Crackdown 3 и State of Decay 2.
Xbox Game Pass предлагает неограниченный доступ к более 100 играм для Xbox One и Xbox 360 (по обратной совместимости) за 599 рублей в месяц. Любую из представленных в библиотеке игр можно загрузить на жесткий диск консоли.
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Глава игрового подразделения Xbox Фил Спенсер заявил, что хочет превратить сервис Xbox Game Pass в аналог...
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