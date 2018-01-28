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В 2018 году Apple выпустит только один iPhone c OLED-экраном

29.01.2018 10:24 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Не все будущие смартфоны Apple получат OLED-экраны. По данным издания Digitimes, в настоящее время компания тестирует четыре прототипа: 5,8- и 6,1-дюймовые модели с IPS-дисплеями, а также 6,1- и 6,4-дюймовые с OLED-матрицами. Все они имеют безграничный дизайн.

Аналитики считают, что до производства дойдут только три из них. При этом OLED-дисплей достанется только 6,4-дюймовой модели. Купить новинки можно будет грядущей осенью.

В 2018 году Apple выпустит только один iPhone c OLED-экраном

На подходе также обновленный iPhone SE 2, массовое производство которого начнется во втором квартале. Гаджет порадует стеклянным корпусом и поддержкой беспроводной зарядки. Сканера лица у него не будет. Продажи начнутся в мае или июне.

 
 
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Не все будущие смартфоны Apple получат OLED-экраны. По данным издания Digitimes, в настоящее время компания...

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