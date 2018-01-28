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velcom запустил новый тариф "для тех, кому меньше 26 лет"
29.01.2018 15:04 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Оператор velcom запустил сегодня
Самое интересное в тарифе — это его абонентская плата. Если вам менее 26 лет, она составляет 9,9 руб/месяц. Если 26 лет уже исполнилось, то 29,9 руб/месяц (соответственно, пользоваться тарифом совсем невыгодно).
В эти деньги входит безлимит на Viber, ВКонтакте, Instagram и игру World of Tanks, а также 4 ГБ «на всё остальное» и 100 минут во все сети. Сверх включенных минут цена 1 минуты звонка как внутри сети, так и в другие сети — 7 копеек в минуту. Кроме того, lemon предлагает накопление неиспользованного интернет-трафика до 10 ГБ и специальный пакет voka ТВ.
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Оператор velcom запустил сегодня новый тарифный план lemon, который он он позиционирует для тех, кому меньше 26 лет. За небольшую абонентскую плату молодым абонентам...
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