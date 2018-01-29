Velcom признали самой социально активной компанией в Беларуси

В Минске прошла церемония награждения «Брэнд года-2017». В одной из самых престижных категорий «Социально ответственный бренд» сразу две награды – Гран-При и золотую медаль в номинации «Активная социальная позиция» – завоевала компания velcom.

В 2017 году компания реализовала ряд ярких социальных проектов. Две масштабные беговые акции прошли в рамках благотворительного проекта #velcombegom. «Забег тысячи сердец» объединил около 5 000 неравнодушных белорусов по всему миру, которые вместе пробежали более 30 000 км, а velcom конвертировал их в деньги и передал 90 057 рублей в РНПЦ «Детской хирургии». К акции «Вызов 100 000» присоединилось вдвое больше белорусов. Вместе за 10 дней они преодолели расстояние длиной более двух экваторов – 114 971 км. В результате 100 000 рублей были перечислены Республиканской детской больнице медицинской реабилитации на закупку медицинского оборудования.

Мощный акцент был сделан на поддержку белорусской культуры. В школах по всей стране завершились интерактивные уроки, встречи со звездами и современными литераторами в рамках проекта «Чытаем па-беларуску з velcom», в которых приняло участие более 23 000 детей. Продолжением инициативы стал онлайн-конкурс, где произведения белорусских авторов прочитало более 2 000 школьников. Кроме того, проект «Беларускія ўікэнды» помог озвучить и организовать показы всемирно известных фильмов на белорусском, которые посмотрели более 20 000 зрителей.Также поддержку компании получила знаменитая программа «Падарожжа дылетанта», рассказывающая об уникальных местах в Беларуси. Выпуски передачи собрали в интернете более 250 000 просмотров.

В рамках совместного благотворительного проекта velcom и Белорусского детского фона «Я вижу!» врачи проверили зрение у 12,5 тыс. детей в Гомельской области. Организаторы оборудовали специальные автомобили, приобрели офтальмологическое оборудование и организовали работу врачей в сельской местности. В результате патологии на ранних стадиях выявлены у 35% осмотренных. На остановках общественного транспорта появились яркие плакаты с упражнениями для зрительной гимнастики, а на рекламных щитах – стилизованные таблицы для проверки зрения.

Также в прошлом году компания продолжила поддержку создания инклюзивной среды в Беларуси, обращая внимание общества на проблемы аутизма. В Минске был презентован мюзикл, написанный по пьесе особенного ребенка, который поставил Семейный инклюзив-театр «і» с участием детей с аутизмом. При поддержке velcom в Беларуси впервые прошел международный семинар «Театр и аутизм. Вопросы и ответы», а также мастер-класс по белорусским ремеслам для детей с аутизмом.

Проект «Классика у Ратуши с velcom» помог популяризировать наследие лучших композиторов прошлого и современности. Восемь концертов в центре Минска посетили десятки тысяч белорусов и гостей нашей станы. Завершился фестиваль фотовыставкой, авторами которой стали зрители концертов. Компания velcom также поддержала международную экологическую акцию «Час земли», помогла с озеленением около музея «Дом Ваньковичей» в Минске, тем самым показав свою заинтересованность в поддержке экологических проектов в Беларуси.

Церемония награждения победителей конкурса «Брэнд года-2017» состоялась в минском отеле Renaissance 26 января. Помимо 2 наград в категории «Социально ответственный бренд», компания velcom была также удостоена золота в номинации «Лучший digital-бренд: видео».