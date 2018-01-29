На крупнейшем белорусском автомобильном сайте выявили скрытый майнер криптовалют

Пользователи выявили скрытый майнер криптовалют на крупнейшой автомобильной интернет-площадке беларуси AW.BY. В коде нескольких страниц автомобильной площадки есть скрипт майнера Coinhive, который добывает криптовалюту Monero, передает TUT.by .

При посещении любой из страниц сайта пользователя ждет перенаправление мощностей центрального процессора на добычу криптовалюты, что существенно замедляет работу, пока страница не будет закрыта.

Напомним, В Беларуси антивирусной компанией ESET был зафиксирован рост распространенности браузерного майнера JS/CoinMiner, добывающего криптовалюту без ведома пользователя.

Скрытые майнеры представляют собой либо локальный скрипт, который попадает непосредственно на компьютер пользователя, либо - удаленный браузерный. Во втором случае, который является основным по распространенности, программа запускается непосредственно в активном окне браузера через рекламу сайтов с потоковым видео или играми.

Выявить JS/CoinMiner можно по внезапно возросшей загрузке компонентов системы. На Windows для этого стоит проверить загрузку ЦП в «Диспетчере задач», а на Mac — в разделе «Мониторинг системы». Иногда для завершения выполнения скрипта достаточно просто закрыть вкладку с вредоносным кодом.

Майнинг - процесс выполнения вычислений на компьютере с целью получения еденицы криптовалюты или ее части. Скрытые майнеры не требуют наличия мощного оборудования, потому как объединяют множество машин пользователей в одну большую вычислительную сеть.