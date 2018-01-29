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На крупнейшем белорусском автомобильном сайте выявили скрытый майнер криптовалют
29.01.2018 23:53 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Пользователи выявили скрытый майнер криптовалют на крупнейшой автомобильной интернет-площадке беларуси AW.BY. В коде нескольких страниц автомобильной площадки есть скрипт майнера Coinhive, который добывает криптовалюту Monero, передает
При посещении любой из страниц сайта пользователя ждет перенаправление мощностей центрального процессора на добычу криптовалюты, что существенно замедляет работу, пока страница не будет закрыта.
Напомним, В Беларуси антивирусной компанией ESET был зафиксирован рост распространенности браузерного майнера JS/CoinMiner, добывающего криптовалюту без ведома пользователя.
Скрытые майнеры представляют собой либо локальный скрипт, который попадает непосредственно на компьютер пользователя, либо - удаленный браузерный. Во втором случае, который является основным по распространенности, программа запускается непосредственно в активном окне браузера через рекламу сайтов с потоковым видео или играми.
Выявить JS/CoinMiner можно по внезапно возросшей загрузке компонентов системы. На Windows для этого стоит проверить загрузку ЦП в «Диспетчере задач», а на Mac — в разделе «Мониторинг системы». Иногда для завершения выполнения скрипта достаточно просто закрыть вкладку с вредоносным кодом.
Майнинг - процесс выполнения вычислений на компьютере с целью получения еденицы криптовалюты или ее части. Скрытые майнеры не требуют наличия мощного оборудования, потому как объединяют множество машин пользователей в одну большую вычислительную сеть.
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Пользователи выявили скрытый майнер криптовалют на крупнейшой автомобильной...
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