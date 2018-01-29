Академия управления при Президенте обзавелась новым сайтом

Состоялся запуск нового сайта Академии управления при Президенте, прирученный к 27 летию учреждения образования, передает БЕЛТА .

Как рассказал на торжественной церемонии открытия сайта Ректор Академии управления Марат Жилинский, в первую очередь новый сайт характерезуется удобством использования и доступностью информации. Сайт построен на базе системы управления контентом Битрикс и имеет и высокую функциональность. Он порадует адаптивным дизайном, что позволяет легко и удобно подстраиваться под соотношение сторон экранов смартфонов и планшетов. Кроме этого, имиджевая составляющая внешнего вида сайта базируется на современных тендеценциях, подчеркивая ведущую роль вуза в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров страны.

Академия управления при Президенте сегодня исполняется 27 лет, к этой дате приурочен запуск нового современного сайта учреждения образования, передает корреспондент БЕЛТА. Ректор Академии управления Марат Жилинский на торжественной церемонии запуска сайта сказал: "Наш мир глобальный, он развивается семимильными шагами, в том числе и информационное поле. Нам важно, чтоб нас видели, и не только на площадке Беларуси, но и в СНГ, в Евразийском союзе, а также в мире. С новым лицом - к новым подходам и знаниям". В первую очередь новый сайт Академии управления отличается удобством использования и доступностью информации. Он адаптивен: легко и удобно отображается на смартфонах, планшетах. Кроме этого, его имиджевая составляющая базируется на современном дизайне, который подчеркивает ведущую роль вуза в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров страны. Сайт имеет и высокую функциональность, то есть проект работает очень быстро на безопасной и удобной системе управления Битрикс.

Марат Жилинский обратил внимание на то, что среди белорусских вузов в мировом вебометрическом рейтинге университетов Webometrics Ranking of World Universities (WRWU) Академия управления занимает третье место, пропустив вперед только Белгосуниверситет и БНТУ.

"За последние полгода в этом мировом рейтинге мы поднялись на 112 позиций и заняли 2 972 место из 30 тыс. участвовавших в нем вузов мира. Буквально год назад Академия в белорусском рейтинговом пространстве занимала только 26 место, сегодня мы третьи. Этому способствовала в том числе и работа в соцсетях, и работа с сайтом. Я надеюсь, что новый сайт откроет перед нами новые возможности", - подчеркнул ректор.

Сейчас сайт Академии управления работает в тестовом режиме и пока только на русском языке, однако в скором времени планируется запуск его англоязычной версии.