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Ученые: вейпинг разрушает ДНК

30.01.2018 08:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Ученые школы медицины Нью-Йоркского университета и Института экологической медицины Нью-Йорка выяснили, что пар от электронных сигарет повреждает ДНК, что, в свою очередь, может вызвать развитие раковых заболеваний. Результаты научной работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Кратко о них рассказывается на сайте EurekAlert!, перевод размещен на lenta.ru.

Ученые: вейпинг разрушает ДНК
Фото: pixabay.com

Биологи изучили влияние никотина и производных от него соединений, содержащихся в паре от электронной сигареты, на мышей. Оказалось, что летучие соединения повреждают генетический материал в клетках легких, сердца и мочевом пузыре. При этом уменьшалась активность репарационных систем, восстанавливающих ДНК, что выражалось в снижении уровня специфических белков.

Похожие изменения наблюдались в культурах человеческих тканей, включая клетки легких и мочевого пузыря, которые подвергали действию никотина и нитрозамин-кетона, который является производным никотина и канцерогеном. В результате увеличилась скорость мутаций и вероятность образования опухолей.

Исследователи полагают, что, хотя в паре от электронных сигарет содержится меньше канцерогенов, чем в табачном дыме, риск возникновения онкологических заболеваний у вейперов все равно может быть выше, чем у некурящих людей.

 
 
Ссылка на источник 80
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Ученые школы медицины Нью-Йоркского университета и Института экологической медицины Нью-Йорка выяснили, что пар от электронных сигарет повреждает ДНК, что,...

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