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Apple вдвое сократит производство iPhone X из-за низкого спроса на дорогой гаджет

30.01.2018 08:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Крупное японское деловое издание Nikkei со ссылкой на собственные источники утверждает, что Apple сократит производство своего топового смартфона iPhone X из-за меньшего, чем ожидалось, спроса на устройство.

Apple вдвое сократит производство iPhone X из-за низкого спроса на дорогой гаджет
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По данным издания, что объем производства в январе-марте сократится вдвое по сравнению с первоначальным планом, и компания уже уведомила об этом всех производителей компонентов гаджета.

В издании предположили, что виной этому высокие цены на iPhone X, которые не смогли принять потребители. Ожидается, что снижение выпуска топового смартфона негативно повлияет на финансовые показатели производителей компонентов для него.

Напомним, мировые продажи iPhone X стартовали в начале ноября прошлого года. С того времени iPhone X подешевел в Беларуси уже на 15%.

Смотрите цены на актуальные модели iPhone в Беларуси:

 
 
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Крупное японское деловое издание Nikkei со ссылкой на собственные источники утверждает, что Apple сократит производство своего топового смартфона iPhone X из-за...

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