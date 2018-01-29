В Египте нашли новый вид огромных динозавров

Ученые обнаружили новый вид динозавров в египетской части пустыни Сахара — травоядного Mansourasaurus shahinae длиной с автобус. Научная работа об этом опубликована в журнале Nature Ecology and Evolution, кратко об открытии сообщает сайт Университета Огайо.



Изображение: Andrew McAfee / Carnegie Museum of Natural History

Останки динозавра относятся к периоду верхнего мела — примерно от 100 до 66 миллионов лет тому назад. Это последняя глава истории динозавров, которая завершилась падением метеорита на территории современного полуострова Юкатан. В Африке встречается крайне мало окаменелостей этого периода, поэтому новый объект стал очень ценной находкой.

Новый вид получил название мансуразавр, или Mansourasaurus shahinae, так как его нашли ученые из Государственного университета в Эль-Мансуре. Они обнаружили части черепа, нижнюю челюсть, позвонки шеи и спины, ребра, части передних и задних конечностей, задней ноги, а также элементы дермальных пластинок. Находку сделали еще в 2013 году, однако работа с описанием нового вида была опубликована только в начале 2018.



Изображение: Andrew McAfee / Carnegie Museum of Natural History

Исследователи установили, что найденный мансуразавр жил около 80 миллионов лет назад. Его длина составляла от 8 до 10 метров, вес был сравним с массой африканского слона. Он питался растениями, у него была длинная шея и костяные пластины в коже.

Когда динозавры появились, все они жили на общем континенте. Однако со временем континенты начали разделяться, и динозавры оказались разделены океанами. Ученые долго пытались понять, была ли Африка изолирована в конце мелового периода или же животные могли попадать туда с других континентов. Новая находка говорит в пользу второй теории. Мансуразавр очень похож на других зауроподов, которые жили в Европе и Азии — скорее всего, он не эволюционировал обособленно.