Google купила часть HTC за 1,1 млрд долларов

Google завершила сделку по покупке части бизнеса тайваньской компании HTC за 1,1 миллиарда долларов. Об этом сообщает The Verge.



Фото: DroidBug

По условиям договора, в Google перейдет более 2000 инженеров HTC. Все «новые» сотрудники останутся на Тайване, что позволит превратить столицу — Тайбэй — в крупнейший инженерный центр Google в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Перешедшие в Google специалисты будут работать над новыми смартфонами Pixel. Нынешние аппараты линейки — достаточно нишевые устройства. В планах компании исправить положение и в течение пяти лет выйти на увеличенные объемы продаж.

Напомним: HTC сохранит собственный бренд и продолжит выпуск смартфонов. Кроме того, продажа части активов поможет HTC сосредоточить усилия на направлении виртуальной реальности (VR), которое включает шлем HTC Vive .

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