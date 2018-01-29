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Google купила часть HTC за 1,1 млрд долларов

30.01.2018 11:39 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Google завершила сделку по покупке части бизнеса тайваньской компании HTC за 1,1 миллиарда долларов. Об этом сообщает The Verge.

Google купила часть HTC за 1,1 млрд долларов
Фото: DroidBug

По условиям договора, в Google перейдет более 2000 инженеров HTC. Все «новые» сотрудники останутся на Тайване, что позволит превратить столицу — Тайбэй — в крупнейший инженерный центр Google в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Перешедшие в Google специалисты будут работать над новыми смартфонами Pixel. Нынешние аппараты линейки — достаточно нишевые устройства. В планах компании исправить положение и в течение пяти лет выйти на увеличенные объемы продаж.

Напомним: HTC сохранит собственный бренд и продолжит выпуск смартфонов. Кроме того, продажа части активов поможет HTC сосредоточить усилия на направлении виртуальной реальности (VR), которое включает шлем HTC Vive.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны HTC:

 
 
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Google завершила сделку по покупке части бизнеса тайваньской компании HTC за 1,1 миллиарда долларов. Об этом сообщает The Verge.

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