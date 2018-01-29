Несколько недель назад компания Meizu представила свой первый полноэкранный смартфон, относящийся к аппаратам среднего уровня. Сегодня в Сеть попал «живой» снимок еще не анонсированного флагманского устройства производителя с практически безрамочным экраном, пишет Gizchina.





Судя по фото, гаджет под названием Meizu 15 Plus получит дисплей с минимальными рамками со всех четырех сторон. Возможно, сканер отпечатков пальцев разместится прямо в экране. По другом информации, его расположат в клавише питания.

Задняя сторона аппарата будет выполнена из металла. Там же находятся модули сдвоенной основной камеры и круговая светодиодная вспышка.

Скорее вскоре, производитель вскоре выпустит два полноэкранных смартфона — Meizu 15 и Meizu 15 Plus. Последний может получить процессор Snapdragon 845, а также 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Предполагаемая цена устройства в Китае — 560 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Meizu: