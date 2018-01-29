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Белорусский стартап стал одним из "продуктов года" на ProductHunt

30.01.2018 14:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Белорусский стартап FriendlyData стал одним из победителей в ежегодном итоговом конкурсе известной платформы ProductHunt — Golden Kitty Awards. Ребята заняли 3-е место в категории «Инструмент разработчика года».

Golden Kitty Awards проводится уже в третий раз, за проекты в 14 номинациях голосуют пользователи авторитетного ресурса ProductHunt.

Белорусский стартап стал одним из "продуктов года" на ProductHunt

Ранее FriendlyData уже попадал на главную страницу сайта (это говорит о востребованности и популярности их разработки). Слоган их продукта — «Общайтесь с базами данных, как с человеком», т.е. предполагается очень простое взаимодействие с большими объемами данных даже неспециалиста.

 
 
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Белорусский стартап FriendlyData стал одним из победителей в ежегодном итоговом конкурсе известной платформы ProductHunt — Golden Kitty Awards. Ребята заняли 3-е место в категории...

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