Белорусский стартап FriendlyData стал одним из победителей в ежегодном итоговом конкурсе известной платформы ProductHunt — Golden Kitty Awards. Ребята заняли 3-е место в категории «Инструмент разработчика года».

Golden Kitty Awards проводится уже в третий раз, за проекты в 14 номинациях голосуют пользователи авторитетного ресурса ProductHunt.





Ранее FriendlyData уже попадал на главную страницу сайта (это говорит о востребованности и популярности их разработки). Слоган их продукта — «Общайтесь с базами данных, как с человеком», т.е. предполагается очень простое взаимодействие с большими объемами данных даже неспециалиста.