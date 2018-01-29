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Microsoft удалила заплатки против Meltdown и Spectre из-за проблем со стабильностью

30.01.2018 11:10 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Microsoft выпустила обновление безопасности для Windows 10, которое удаляет заплатки против уязвимостей Meltdown и Spectre.

Ранее компания столкнулась с многочисленными жалобами от корпоративных пользователей, которые утверждают, что соответствующие заплатки могут приводить к падению производительности, самопроизвольным перезагрузкам, а также потере или повреждению данных на устройствах с процессорами Intel.

Распространение заплаток для компьютеров с процессорами AMD было остановлено еще несколько недель назад из-за «окирпичивания» некоторых устройств.

Когда появится беспоследственное решение, неизвестно. Производители процессоров утверждают, что к задаче подключены лучшие специалисты мира.

Microsoft удалила заплатки против Meltdown и Spectre из-за проблем со стабильностью

Spectre и Meltdown – процессорные уязвимости, которые касаются почти всех современных компьютеров и телефонов. Специалисты по безопасности обнаружили их еще полгода назад, но разработчики процессоров (Intel, AMD, NVIDIA и ARM) попросили не разглашать данные до 9 января. В этот же день вышли скандальные заплатки для Windows 10.

 
 
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Microsoft выпустила обновление безопасности для Windows 10, которое удаляет заплатки против уязвимостей Meltdown...

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