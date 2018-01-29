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Galaxy S9 будет немного дороже Galaxy S8
30.01.2018 11:24 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Новые флагманские смартфоны Samsung будут немного дороже предшественников.
По данным корейских СМИ, стоимость 5,8-дюймового Galaxy S9 на домашнем рынке составит 950 тысяч вон (около $897), тогда как Galaxy S8 продавался на старте за 935 тысяч вон ($879). Более продвинутый Galaxy S9+ будет доступен по цене 999 тысяч вон ($939).
В США стоимость новинок может составить $750 и $800 без учета налогов.
Новые аппараты будут похожи на прошлогодние флагманы. Диагональ экрана останется прежней, сканер отпечатков пальцев переедет прямо под камеру, а дополнительную защиту обеспечит доработанный сканер глаза. Двойная камера достанется только старшей модели, тогда как оригинальный Galaxy S9 порадует возможностью переключения между апертурами F1.5 и F2.4.
Официальный анонс смартфонов Galaxy S9 и Galaxy S9+ составится 25 февраля.
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Новые флагманские смартфоны Samsung будут немного дороже предшественников. По данным корейских СМИ,...
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