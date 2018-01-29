Galaxy S9 будет немного дороже Galaxy S8

Новые флагманские смартфоны Samsung будут немного дороже предшественников.

По данным корейских СМИ, стоимость 5,8-дюймового Galaxy S9 на домашнем рынке составит 950 тысяч вон (около $897), тогда как Galaxy S8 продавался на старте за 935 тысяч вон ($879). Более продвинутый Galaxy S9+ будет доступен по цене 999 тысяч вон ($939).

В США стоимость новинок может составить $750 и $800 без учета налогов.





Новые аппараты будут похожи на прошлогодние флагманы. Диагональ экрана останется прежней, сканер отпечатков пальцев переедет прямо под камеру, а дополнительную защиту обеспечит доработанный сканер глаза. Двойная камера достанется только старшей модели, тогда как оригинальный Galaxy S9 порадует возможностью переключения между апертурами F1.5 и F2.4.

Официальный анонс смартфонов Galaxy S9 и Galaxy S9+ составится 25 февраля.