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Galaxy S9 будет немного дороже Galaxy S8

30.01.2018 11:24 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Новые флагманские смартфоны Samsung будут немного дороже предшественников.

По данным корейских СМИ, стоимость 5,8-дюймового Galaxy S9 на домашнем рынке составит 950 тысяч вон (около $897), тогда как Galaxy S8 продавался на старте за 935 тысяч вон ($879). Более продвинутый Galaxy S9+ будет доступен по цене 999 тысяч вон ($939).

В США стоимость новинок может составить $750 и $800 без учета налогов.

Galaxy S9 будет немного дороже Galaxy S8

Новые аппараты будут похожи на прошлогодние флагманы. Диагональ экрана останется прежней, сканер отпечатков пальцев переедет прямо под камеру, а дополнительную защиту обеспечит доработанный сканер глаза. Двойная камера достанется только старшей модели, тогда как оригинальный Galaxy S9 порадует возможностью переключения между апертурами F1.5 и F2.4.

Официальный анонс смартфонов Galaxy S9 и Galaxy S9+ составится 25 февраля.

 
 
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Новые флагманские смартфоны Samsung будут немного дороже предшественников. По данным корейских СМИ,...

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