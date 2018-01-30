Новое направление! Тестируем блок питания SVEN PU-600AN

По кросс-нагрузочным характеристикам видно, что у 12-вольтовых линий есть выраженная зависимость напряжения от распределения мощностей по шинам. В целом, все согласуется со спецификацией АТХ, и в рабочей области, где лежит энергопотребление реального компьютера, никаких проблем не зафиксировано. К линиям 5 и 3.3 вольта нет даже формальных вопросов.



