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Новое направление! Тестируем блок питания SVEN PU-600AN

30.01.2018 00:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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    Пока выбор компьютерных БП SVEN невелик, на официальном сайте представлено пять моделей мощностью от 350 до 600 Вт. При этом компания придерживается традиционно умеренной ценовой политики, что, конечно же, в нынешних экономических условиях может только порадовать пользователей. Вот вам наглядный пример: воспользовавшись популярным каталогом предложений и выставив фильтр «от 600 ватт», мы увидели, что модель SVEN PU-600AN в поисковой выдаче занимает первые позиции. Как уж тут не клюнуть на вкусную цену продукта раскрученного бренда?
     
     
    Основной жгут проводов помещен в декоративную оплетку из черной нейлоновой сетки. В общем, с виду PU-600AN сделан точно так же, как и большинство куда более дорогих моделей.
     

     
    Конфигурация разъемов и проводов следующая:
    • шлейф: Main Power Connector 24 pin, 1 шт., 40 см;
    • шлейф: +12V Power Connector 4 pin, 2 шт., 50 см;
    • шлейф: PCI Express Power Connector 6+2 pin, 2 шт., 50+15 см;
    • шлейф: SATA Power Connector, 4 шт., 25+10+15 см;
    • шлейф: SATA Power Connector (1 шт.) + Peripheral Power Connector (2 шт.) + Floppy Drive Power Connector (1 шт.), 25+15+15+10 см.
    Очевидно, что этого набора разъемов вполне хватает для сборки системы даже с расширенным набором периферии, но ограниченная длина проводов делает SVEN PU-600AN совместимым только со среднеразмерными корпусами типа Midi-Tower. Впрочем, такие чаще всего и приобретаются домой или в офис.
     

     
    Гораздо важнее, что этот БП способен запитать топовую видеокарту вроде GeForce GTX 1070 и даже выше. Для бюджетного блока питания это неочевидная возможность.
     

     
    Открутив винтики, мы увидели приятную для глаза картину: на аккуратной плате смонтирована классическая схема с высокочастотным преобразователем и выпрямителем на диодах Шоттки.
     
     
    Монтаж произведен очень качественно. Все элементы фильтров находятся на своих местах. Большие элементы вроде конденсаторов и дросселей зафиксированы специальным клеем.
     
     
    Вопросы возникают только к потенциальной долговечности электролитических конденсаторов под невиданными доселе марками DeXon и Asia'X, однако отсутствие статистики их применения еще не говорит об неудовлетворительном качестве.
     

     
    Для охлаждения размещенных внутри компонентов используется обычный 120-миллиметровый вентилятор, обозначенный как W12025HZ12SEMA.
     
     
    По сути это – среднестатистический «пропеллер» с втулкой скольжения. Подключается он без дополнительных заморочек двумя проводами, поэтому в дальнейшем его будет легко заменить. Если такая процедура блоку питания вообще потребуется.
     
     
    Новое направление! Тестируем блок питания SVEN PU-600AN
     
    Новое направление! Тестируем блок питания SVEN PU-600AN
     
    По кросс-нагрузочным характеристикам видно, что у 12-вольтовых линий есть выраженная зависимость напряжения от распределения мощностей по шинам.  В целом, все согласуется со спецификацией АТХ, и в рабочей области, где лежит энергопотребление реального компьютера, никаких проблем не зафиксировано. К линиям 5 и 3.3 вольта нет даже формальных вопросов.
     
    Новое направление! Тестируем блок питания SVEN PU-600AN
     

     
    В режиме холостого хода лопасти вентилятора вращаются на скорости около 1000 оборотов в минуту. Понятное дело, раз КПД здесь невысок, кулеру приходится быстро набирать обороты для рассеивания тепла. Так оно и есть, линейное увеличение начинается уже от 100 Вт, а после 300 Вт блок питания выходит на свой максимум – 1700 об/мин. В целом, получается не слишком тихо, но и перегрев отсутствует. Возвращаясь к эффективности преобразования: она составляет 80-83% в рабочем диапазоне, что является стандартным результатом для использованной производителем схемотехники.
     
    Новое направление! Тестируем блок питания SVEN PU-600AN
     

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