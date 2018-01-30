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Microsoft может купить Electronic Arts

30.01.2018 19:41 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Microsoft рассматривает возможность поглощения крупных игровых издательств для конкуренции с компанией Sony.

По данным Polygon, программный гигант присматривается к канадской Electronic Arts, которая обладает рядом популярных игровых серий и сервисом цифровой дистрибуции Origin. Насколько далеко зашли переговоры, неизвестно.

Microsoft может купить Electronic Arts

В настоящий момент Microsoft имеет около $130 миллиардов свободных средств, которые могут быть потрачены на расширение бизнеса компании. Для сравнения, стоимость Electronic Arts составляет $35 миллиардов.

Предыдущая крупная игровая сделка Microsoft состоялась в 2014 году. Тогда компания купила за $2,5 миллиарда студию Mojang, которая сделал сверхпопулярный Minecraft.

 
 
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