Microsoft может купить Electronic Arts

Компания Microsoft рассматривает возможность поглощения крупных игровых издательств для конкуренции с компанией Sony.

По данным Polygon, программный гигант присматривается к канадской Electronic Arts, которая обладает рядом популярных игровых серий и сервисом цифровой дистрибуции Origin. Насколько далеко зашли переговоры, неизвестно.





В настоящий момент Microsoft имеет около $130 миллиардов свободных средств, которые могут быть потрачены на расширение бизнеса компании. Для сравнения, стоимость Electronic Arts составляет $35 миллиардов.

Предыдущая крупная игровая сделка Microsoft состоялась в 2014 году. Тогда компания купила за $2,5 миллиарда студию Mojang, которая сделал сверхпопулярный Minecraft.