Google купила телефонный бизнес HTC за $1,1 миллиарда

Google завершила сделку по покупке телефонного бизнеса тайваньской компании HTC за $1,1 миллиарда.

В результате поглощения количество штатных сотрудников интернет-гиганта увеличилось на 2 тысячи человек, а расположенная в Тайбэе штаба-квартира HTC стала крупнейшим инженерным центром Google в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Google купила телефонный бизнес HTC лишь с одной единственной целью – превратить нишевые телефоны Pixel в популярный и хорошо продаваемый продукт. Если ранее американская компания доверяла разработку смартфонов сторонним производителям, то теперь будет контролировать весь процесс от начала и до конца.





В свою очередь HTC продолжит выпуск смартфонов под собственным брендом, а вырученные средства помогут компании сфокусироваться усилия на виртуальной реальности.