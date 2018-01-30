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Google купила телефонный бизнес HTC за $1,1 миллиарда

30.01.2018 19:13 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Google завершила сделку по покупке телефонного бизнеса тайваньской компании HTC за $1,1 миллиарда.

В результате поглощения количество штатных сотрудников интернет-гиганта увеличилось на 2 тысячи человек, а расположенная в Тайбэе штаба-квартира HTC стала крупнейшим инженерным центром Google в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Google купила телефонный бизнес HTC лишь с одной единственной целью – превратить нишевые телефоны Pixel в популярный и хорошо продаваемый продукт. Если ранее американская компания доверяла разработку смартфонов сторонним производителям, то теперь будет контролировать весь процесс от начала и до конца.

Google купила телефонный бизнес HTC за ,1 миллиарда

В свою очередь HTC продолжит выпуск смартфонов под собственным брендом, а вырученные средства помогут компании сфокусироваться усилия на виртуальной реальности.

 
 
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Google завершила сделку по покупке телефонного бизнеса тайваньской компании HTC за $1,1 миллиарда. В...

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