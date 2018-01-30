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Сегодня над Беларусью взойдет редкая "красная суперлуна"
31.01.2018 08:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Вечером 31 января совпадет сразу четыре интересных астрономических события: полнолуние, суперлуние, лунное затмение и «голубая Луна». Все это получится наблюдать из Беларуси с 17.51 до 18.11 при условии хорошей погоды.
Часть этапов зрелища произойдет до восхода Луны — например, полного теневого затмения — «кровавой Луны» — мы не увидим. Зато это явление будет хорошо видно в странах Азии, некоторых регионах США и Канады.
Над Минском Луна взойдет в 17.51. Через пять минут — в 17.56 — наступит максимум частного теневого затмения. В этот момент получится наблюдать покраснение или потемнение верхнего края лунного диска. Спутник в этот момент будет находиться над самым горизонтом на северо-востоке.
«Поскольку Луна в это время находится вблизи горизонта, мы рекомендуем найти высокую точку или открытую местность со свободным обзором северо-восточной части неба, чтобы лучше видеть затмение», — пишет сервис
В 18.11 теневое затмение завершится. Еще час после этого можно будет наблюдать полутеневое затмение — при нем Луна не поменяет цвет, а лишь станет немного темнее.
К тому же на 30 января выпадает суперлуние (уже второе в этом году). Напомним, это момент, когда перигей Луны совпадет с полнолунием и из-за этого спутник выглядит особенно большим и ярким. Ожидается, что в этот день видимый диаметр Луны
В добавок к затмению и суперлунию полнолуние 31 января станет вторым для одного календарного месяца. Такое событие называют «голубой Луной» (это не научный термин, но очень распространенный среди любителей астрономии).
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Вечером 31 января совпадет сразу четыре интересных астрономических события: полнолуние, суперлуние, лунное затмение и «голубая Луна». Все это получится наблюдать...
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