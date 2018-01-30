Су-27 пролетел в нескольких метрах перед американским самолетом-разведчиком

29 января российский истребитель Су-27 перехватил самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е «Aries II» ВМС США над нейтральными водами Черного моря. В США назвали такой перехват небезопасным — утверждалось, что российский самолет пролетел всего в нескольких метрах от американского, а затем пересек его траекторию, что могло привести к инциденту.

На следующий день российское ведомство прокомментировало перехват, заявив , что полет Су-27 при перехвате самолета ВМС США проходил с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

В ответ американцы предоставили видео, на котором российский истребитель действительно пролетает прямо перед американским самолетом, пересекая его траекторию: