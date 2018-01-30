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Су-27 пролетел в нескольких метрах перед американским самолетом-разведчиком
31.01.2018 08:37 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
29 января российский истребитель Су-27 перехватил самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е «Aries II» ВМС США над нейтральными водами Черного моря. В США
На следующий день российское ведомство прокомментировало перехват,
В ответ американцы предоставили видео, на котором российский истребитель действительно пролетает прямо перед американским самолетом, пересекая его траекторию:
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29 января российский истребитель Су-27 перехватил самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е «Aries II» ВМС США над нейтральными водами Черного моря. В США назвали такой...
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