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Су-27 пролетел в нескольких метрах перед американским самолетом-разведчиком

31.01.2018 08:37 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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29 января российский истребитель Су-27 перехватил самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е «Aries II» ВМС США над нейтральными водами Черного моря. В США назвали такой перехват небезопасным — утверждалось, что российский самолет пролетел всего в нескольких метрах от американского, а затем пересек его траекторию, что могло привести к инциденту.

На следующий день российское ведомство прокомментировало перехват, заявив, что полет Су-27 при перехвате самолета ВМС США проходил с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

В ответ американцы предоставили видео, на котором российский истребитель действительно пролетает прямо перед американским самолетом, пересекая его траекторию:

 
 
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29 января российский истребитель Су-27 перехватил самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е «Aries II» ВМС США над нейтральными водами Черного моря. В США назвали такой...

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