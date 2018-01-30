Владельцы iPhone тратят больше всех: белорусские операторы рассказали о расходах своих абонентов

В нашей подборке самых дорогих смартфонов, продающихся в Беларуси, первое место держит iPhone X, за которым следуют гаджеты Samsung и Huawei. Возможно, люди покупающие подобные устройства, не жалеют денег и на мобильную связь. 42.TUT.BY решил узнать это у белорусских сотовых операторов.



Фото: webenter.net

life:)

В life:) проанализировали данные за последние три месяца и отметили несколько любопытных деталей:

Самые популярные смартфоны в сети life:) — бренда Samsung. На 2-м месте — Xiaomi, на 3-м — Huawei, на 4-м — Apple, на 5-м — ZTE.

Средний возраст абонентов, которые пользуются смартфонами ZTE, Lenovo, Samsung, Huawei и Xiaomi — 34 года. Владельцы Apple немного младше — их средний возраст 31 год.

Средний ежемесячный чек обладателя смартфона Apple более чем в 1,5 раза больше чека владельца Samsung. Средний чек обладателей Xiaomi и Meizu меньше среднего чека Samsung примерно на 10%.

Средние ежемесячные затраты владельцев Huawei, ZTE, HTC также не сильно отличаются, эти абоненты тратят на связь чуть меньше, чем обладатели Samsung.

Обладатели смартфонов Apple меньше звонят внутри сети, но намного больше звонят в другие сети. Звонят за рубеж владельцы Apple и Samsung примерно одинаково, но связью в роуминге обладатели Apple пользуются примерно в 1,5 раза чаще.

Больше всего интернет-трафика в месяц используют обладатели смартфонов Apple, Meizu, Xiaomi.



Фото: TUT.BY

velcom

Оператор velcom рассказал нам о средних затратах на связь, количеству звонков и потреблению трафика владельцев смартфонов в своей сети за весь 2017 год. И вот, что получилось:

Владельцы смартфонов Apple тратят ежемесячно больше обладателей гаджетов других производителей. Их затраты на 67% выше, чем у владельцев Xiaomi (идут на второй строчке). В свою очередь обладатели смартфонов Xiaomi опережают владельцев Samsung и Huawei, тратя в месяц примерно на 11% больше их. Ежемесячный чек последних при этом примерно одинаковый.

Обладатели iPhone впереди и по потреблению интернет-трафика, у них оно в два раза больше, чем у владельцев смартфонов Xiaomi. Те, в свою очередь, на 31% опережают по интернет-потреблению обладателей Huawei. Еще меньше трафика в сети velcom используют владельцы Samsung (уступают Huawei примерно 30%).

Такой же порядок брендов и в случае среднемесячного количества звонков. Apple на 32% опережает Xiaomi, те — на 6% звонят больше, чем владельцы Huawei. А среднее количество звонков обладателей Huawei на 7% выше, чем у пользователей Samsung.

Ели говорить о тратах в роуминге, то здесь отрыв Apple от других брендов еще более значительный — они опережают по этому показателю владельцев Samsung почти в 5 раз. Обладатели Xiaomi и Huawei тратят в роуминге чуть меньше владельцев Samsung (на 5−10%).



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

МТС

Белорусско-российский сотовый оператор предоставил нам информацию за последний месяц прошлого года:

В декабре среди абонентов МТС больше всего на услуги связи тратили владельцы iPhone. У обладателей этих девайсов расходы на связь были на 25% больше, чем у владельцев Huawei и Xiaomi, а у владельцев Huawei и Xiaomi, в свою очередь, на 29% больше, чем у пользователей Samsung.

Владельцы iPhone в декабре лидировали в потреблении всех видов услуг связи: больше звонили и пользовались интернетом — в среднем пользователь iPhone за месяц сгенерировал 10 ГБ интернет-трафика. Владельцы iPhone также больше других пользовались услугами связи в роуминге.

Обладатели смартфонов Huawei и Xiaomi в декабре использовали практически одинаковое количество минут, что на 17% меньше, чем владельцы iPhone, но на 18% больше обладателей Samsung, замыкающих четверку.

Что касается трафика (лидер тут, напомним, Apple), среди владельцев Huawei, Samsung, Xiaomi больше всего интернетом в декабре пользовались обладатели Xiaomi: на 41% больше, чем те, кто отдают предпочтение Huawei, при этом владельцы смартфонов Huawei «прокачали» в два раза больше трафика по сравнению с обладателями смартфонов Samsung.

В свою очередь владельцы Samsung чаще (среди этих же трех марок смартфонов), звонили в роуминге: на 25% больше, чем обладатели гаджетов Huawei. А владельцы Huawei использовали в роуминге на 34% больше интернета, чем пользователи Xiaomi.

Смотрите, сколько сейчас стоят в Беларуси топовые смартфоны Apple, Samsung и Huawei: