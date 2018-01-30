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Владельцы iPhone тратят больше всех: белорусские операторы рассказали о расходах своих абонентов

31.01.2018 09:09 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В нашей подборке самых дорогих смартфонов, продающихся в Беларуси, первое место держит iPhone X, за которым следуют гаджеты Samsung и Huawei. Возможно, люди покупающие подобные устройства, не жалеют денег и на мобильную связь. 42.TUT.BY решил узнать это у белорусских сотовых операторов.

Владельцы iPhone тратят больше всех: белорусские операторы рассказали о расходах своих абонентов
Фото: webenter.net

life:)

В life:) проанализировали данные за последние три месяца и отметили несколько любопытных деталей:

  • Самые популярные смартфоны в сети life:) — бренда Samsung. На 2-м месте — Xiaomi, на 3-м — Huawei, на 4-м — Apple, на 5-м — ZTE.
  • Средний возраст абонентов, которые пользуются смартфонами ZTE, Lenovo, Samsung, Huawei и Xiaomi — 34 года. Владельцы Apple немного младше — их средний возраст 31 год.
  • Средний ежемесячный чек обладателя смартфона Apple более чем в 1,5 раза больше чека владельца Samsung. Средний чек обладателей Xiaomi и Meizu меньше среднего чека Samsung примерно на 10%.
  • Средние ежемесячные затраты владельцев Huawei, ZTE, HTC также не сильно отличаются, эти абоненты тратят на связь чуть меньше, чем обладатели Samsung.
  • Обладатели смартфонов Apple меньше звонят внутри сети, но намного больше звонят в другие сети. Звонят за рубеж владельцы Apple и Samsung примерно одинаково, но связью в роуминге обладатели Apple пользуются примерно в 1,5 раза чаще.
  • Больше всего интернет-трафика в месяц используют обладатели смартфонов Apple, Meizu, Xiaomi.
Владельцы iPhone тратят больше всех: белорусские операторы рассказали о расходах своих абонентов
Фото: TUT.BY

velcom

Оператор velcom рассказал нам о средних затратах на связь, количеству звонков и потреблению трафика владельцев смартфонов в своей сети за весь 2017 год. И вот, что получилось:

  • Владельцы смартфонов Apple тратят ежемесячно больше обладателей гаджетов других производителей. Их затраты на 67% выше, чем у владельцев Xiaomi (идут на второй строчке). В свою очередь обладатели смартфонов Xiaomi опережают владельцев Samsung и Huawei, тратя в месяц примерно на 11% больше их. Ежемесячный чек последних при этом примерно одинаковый.
  • Обладатели iPhone впереди и по потреблению интернет-трафика, у них оно в два раза больше, чем у владельцев смартфонов Xiaomi. Те, в свою очередь, на 31% опережают по интернет-потреблению обладателей Huawei. Еще меньше трафика в сети velcom используют владельцы Samsung (уступают Huawei примерно 30%).
  • Такой же порядок брендов и в случае среднемесячного количества звонков. Apple на 32% опережает Xiaomi, те — на 6% звонят больше, чем владельцы Huawei. А среднее количество звонков обладателей Huawei на 7% выше, чем у пользователей Samsung.
  • Ели говорить о тратах в роуминге, то здесь отрыв Apple от других брендов еще более значительный — они опережают по этому показателю владельцев Samsung почти в 5 раз. Обладатели Xiaomi и Huawei тратят в роуминге чуть меньше владельцев Samsung (на 5−10%).
Владельцы iPhone тратят больше всех: белорусские операторы рассказали о расходах своих абонентов
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

МТС

Белорусско-российский сотовый оператор предоставил нам информацию за последний месяц прошлого года:

  • В декабре среди абонентов МТС больше всего на услуги связи тратили владельцы iPhone. У обладателей этих девайсов расходы на связь были на 25% больше, чем у владельцев Huawei и Xiaomi, а у владельцев Huawei и Xiaomi, в свою очередь, на 29% больше, чем у пользователей Samsung.
  • Владельцы iPhone в декабре лидировали в потреблении всех видов услуг связи: больше звонили и пользовались интернетом — в среднем пользователь iPhone за месяц сгенерировал 10 ГБ интернет-трафика. Владельцы iPhone также больше других пользовались услугами связи в роуминге.
  • Обладатели смартфонов Huawei и Xiaomi в декабре использовали практически одинаковое количество минут, что на 17% меньше, чем владельцы iPhone, но на 18% больше обладателей Samsung, замыкающих четверку.
  • Что касается трафика (лидер тут, напомним, Apple), среди владельцев Huawei, Samsung, Xiaomi больше всего интернетом в декабре пользовались обладатели Xiaomi: на 41% больше, чем те, кто отдают предпочтение Huawei, при этом владельцы смартфонов Huawei «прокачали» в два раза больше трафика по сравнению с обладателями смартфонов Samsung.
  • В свою очередь владельцы Samsung чаще (среди этих же трех марок смартфонов), звонили в роуминге: на 25% больше, чем обладатели гаджетов Huawei. А владельцы Huawei использовали в роуминге на 34% больше интернета, чем пользователи Xiaomi.

Смотрите, сколько сейчас стоят в Беларуси топовые смартфоны Apple, Samsung и Huawei:

 
 
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В нашей подборке самых дорогих смартфонов, продающихся в Беларуси, первое место держит iPhone X, за которым следуют гаджеты Samsung и Huawei. Возможно, люди покупающие...

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