Российская армия получит танки Т-90М с новой пушкой и улучшенной защитой

Новые танки Т-90М в ближайшие месяцы поступят на вооружение российской армии. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на данные научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ).



Т-90М

«Первая партия танков Т-90М, если говорить военным языком, будет доведена до штатной численности танкового батальона. Всего же госпрограмма вооружений предусматривает закупку этих танков на весь период ее действия в объемах, определяемых заказчиком», — отметили в УВЗ.

Как пояснили в УВЗ, по сравнению с базовой моделью Т-90 боевые возможности Т-90М значительно возросли. В частности, танк оборудован новым боевым башенным модулем, а также мощным комплексом вооружения и автоматизированной системой управления огнем. Новая 125-миллиметровая танковая пушка способна применять все современные типы боеприпасов.

Кроме того, машине обеспечили более высокий уровень защиты. «Она имеет новую модульную динамическую защиту, которая позволяет повысить уровень защищенности при действии современных средств поражения и обладает более высокой ремонтопригодностью. Установка системы электромагнитной защиты обеспечивает защиту от мин, оснащенных магнитометрическими взрывателями», — рассказали разработчики.

Т-90М создан в рамках опытно-конструкторской работы «Прорыв-3» и является развитием моделей Т-90АМ («Прорыв-2») и его экспортного варианта Т-90МС, впервые продемонстрированного в 2011 году.