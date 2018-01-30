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Системные требования Metal Gear Survive

31.01.2018 10:25 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Konami объявила системные требования PC-версии командного боевика с элементами выживания Metal Gear Survive.

Минимальные требования:

  • ОС: 64-разрядная Windows 7 или более современная;
  • Процессор: Intel Core i5-4460 частотой 3,4 ГГц или лучше;
  • Оперативная память: 4 ГБ;
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 650 или лучше;
  • Место на жестком диске: 20 ГБ.

Рекомендованные требования:

  • Процессор: Intel Core i7-4790 с частотой 3,6 ГГц или лучше;
  • Оперативная память: 8 ГБ;
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или лучше.

Сюжет Metal Gear Survive продолжает события игры Metal Gear Solid V: Ground Zeroes. История начинается с появления в небе загадочных червоточин неизвестной природы, которые переносят солдат Главной Базы в альтернативную вселенную, где среди мрачных руин таится множество опасностей – как биологического происхождения, так и в лице некогда могучей военной силы.

Системные требования Metal Gear Survive

Релиз Metal Gear Survive состоится 22 февраля 2018 года на PlayStation 4, Xbox One и PC. Игра будет представлена с субтитрами на русском языке.

 
 
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Компания Konami объявила системные требования PC-версии командного боевика с элементами выживания Metal Gear...

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