Системные требования Metal Gear Survive

Компания Konami объявила системные требования PC-версии командного боевика с элементами выживания Metal Gear Survive.

Минимальные требования:

ОС: 64-разрядная Windows 7 или более современная;

Процессор: Intel Core i5-4460 частотой 3,4 ГГц или лучше;

Оперативная память: 4 ГБ;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 650 или лучше;

Место на жестком диске: 20 ГБ.

Рекомендованные требования:

Процессор: Intel Core i7-4790 с частотой 3,6 ГГц или лучше;

Оперативная память: 8 ГБ;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или лучше.

Сюжет Metal Gear Survive продолжает события игры Metal Gear Solid V: Ground Zeroes. История начинается с появления в небе загадочных червоточин неизвестной природы, которые переносят солдат Главной Базы в альтернативную вселенную, где среди мрачных руин таится множество опасностей – как биологического происхождения, так и в лице некогда могучей военной силы.





Релиз Metal Gear Survive состоится 22 февраля 2018 года на PlayStation 4, Xbox One и PC. Игра будет представлена с субтитрами на русском языке.