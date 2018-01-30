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Системные требования Metal Gear Survive
31.01.2018 10:25 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Konami объявила системные требования PC-версии командного боевика с элементами выживания Metal Gear Survive.
Минимальные требования:
Рекомендованные требования:
Сюжет Metal Gear Survive продолжает события игры Metal Gear Solid V: Ground Zeroes. История начинается с появления в небе загадочных червоточин неизвестной природы, которые переносят солдат Главной Базы в альтернативную вселенную, где среди мрачных руин таится множество опасностей – как биологического происхождения, так и в лице некогда могучей военной силы.
Релиз Metal Gear Survive состоится 22 февраля 2018 года на PlayStation 4, Xbox One и PC. Игра будет представлена с субтитрами на русском языке.
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Компания Konami объявила системные требования PC-версии командного боевика с элементами выживания Metal Gear...
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