Вышло второе дополнение для Wolfenstein II: The New Colossus

Компания Bethesda сообщила о выходе дополнения «Дневники агента Тихая Смерть» для шутера Wolfenstein II: The New Colossus.

Протагонистом нового эпизода является Джессика Вэлиант по прозвищу Тихая Смерть – профессиональный убийца и бывший агент британской разведки, которой нужно проникнуть в офис киностудии «Парагон Пикчерз», ставшей безжалостной машиной нацистской пропаганды. Особенность нового дополнения заключается в возможности скрытного прохождения.

Дополнение «Дневники агента Тихая Смерть» можно приобрести с цифровым Deluxe-изданием игры Wolfenstein II: The New Colossus или в составе абонемента «Хроники свободы».

Также разработчик выпустили патч, который исправляет ошибки, вносит изменения в баланс сложности и увеличивает заметность индикатора урона.