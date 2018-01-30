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Вышло второе дополнение для Wolfenstein II: The New Colossus

31.01.2018 10:17 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Bethesda сообщила о выходе дополнения «Дневники агента Тихая Смерть» для шутера Wolfenstein II: The New Colossus.

Протагонистом нового эпизода является Джессика Вэлиант по прозвищу Тихая Смерть – профессиональный убийца и бывший агент британской разведки, которой нужно проникнуть в офис киностудии «Парагон Пикчерз», ставшей безжалостной машиной нацистской пропаганды. Особенность нового дополнения заключается в возможности скрытного прохождения.

Дополнение «Дневники агента Тихая Смерть» можно приобрести с цифровым Deluxe-изданием игры Wolfenstein II: The New Colossus или в составе абонемента «Хроники свободы».

Также разработчик выпустили патч, который исправляет ошибки, вносит изменения в баланс сложности и увеличивает заметность индикатора урона.

 
 
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Компания Bethesda сообщила о выходе дополнения «Дневники агента Тихая Смерть» для шутера Wolfenstein II:...

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