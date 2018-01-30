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Больше миллиарда долларов за год: Беларусь вошла в 20 стран - экспортеров вооружения

31.01.2018 14:55 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Председатель Госкомвоенпрома Олег Двигалев рассказал об успешном завершении 2017 года для предприятий белорусского оборонного сектора. Были реализованы большие контракты, на 25 процентов вырос объем производства.

Больше миллиарда долларов за год: Беларусь вошла в 20 стран - экспортеров вооружения
Фото: kbradar.by

Он, в частности, сообщил, что успешно прошли испытания обновленной РСЗО «Полонез», ракета которой поразила цель на дальности 299 км. Этим комплексом уже заинтересовались партнеры по ОДКБ, и Олег Двигалев не исключил экспорта этой системы в дальнейшем. Отмечено также КБ «Радар», чьи системы радиоэлектронной борьбы «Гроза-С» и «Оптима-Б» были поставлены за рубеж.

В целом белорусскую продукцию покупают в 69 странах мира, рассказал Двигалев. Один из основных рынков — Россия, где востребована продукция МЗКТ, на базе которой создаются системы ПВО и ракетные комплексы для РВСН. Легкобронированную технику 140-го завода, в том числе такие новинки, как «Кайман» и V-1, приобретают не только белорусские вооруженные силы, но и одна из африканских стран.

В 2017 году сумма белорусского экспорта вооружений превысила миллиард долларов, что на 15 процентов больше показателя предыдущего года. Председатель Госкомвоенпрома отметил, что по оценкам мировых ведомств на рынке вооружений Республика Беларусь входит в двадцатку мировых экспортеров вооружения.

 
 
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Председатель Госкомвоенпрома Олег Двигалев рассказал об успешном завершении 2017 года для предприятий белорусского оборонного сектора. Были реализованы большие...

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