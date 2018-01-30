В Беларуси разрабатывают пистолет для гражданского рынка

В Беларуси разрабатывается модульный пистолет под мощный патрон 9×19 Parabellum. Оружие предназначено не для спецподразделений, а для гражданского рынка (в тех странах, где разрешена его продажа).



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Показанный на выставке Государственного военно-промышленного комитета пистолет ПВ-17 пока всего лишь макет, и характеристики оружия, возможно, будут меняться.

Представители «БСВТ-Новые технологии» рассказали, что многие детали пистолета со временем будут изготавливаться из полимеров, что приведет к существенному снижению веса оружия. Разработка ПВ-17 займет еще как минимум год.

Пистолет ПВ-17 обеспечивает прицельную дальность стрельбы до 50 метров, магазин рассчитан на 17 патронов. Длина пистолета всего 220 мм, ширина — 30 мм.