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В Беларуси разрабатывают пистолет для гражданского рынка
31.01.2018 16:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В Беларуси разрабатывается модульный пистолет под мощный патрон 9×19 Parabellum. Оружие предназначено не для спецподразделений, а для гражданского рынка (в тех странах, где разрешена его продажа).
Показанный на выставке Государственного военно-промышленного комитета пистолет ПВ-17 пока всего лишь макет, и характеристики оружия, возможно, будут меняться.
Представители «БСВТ-Новые технологии» рассказали, что многие детали пистолета со временем будут изготавливаться из полимеров, что приведет к существенному снижению веса оружия. Разработка ПВ-17 займет еще как минимум год.
Пистолет ПВ-17 обеспечивает прицельную дальность стрельбы до 50 метров, магазин рассчитан на 17 патронов. Длина пистолета всего 220 мм, ширина — 30 мм.
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В Беларуси разрабатывается модульный пистолет под мощный патрон 9×19 Parabellum. Оружие предназначено не для спецподразделений, а для гражданского рынка (в тех...
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