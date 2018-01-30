Голубое суперлуние с кровавым оттенком: лучшие фото со всего мира

31 января над Землей взошла «голубая суперлуна» . На этот же вечер выпало лунное затмение, которое окрасило спутник земли в бордовый цвет. В Западном полушарии суперлуние, затмение и «голубая луна» в предыдущий раз совпали 152 года назад. 42.TUT.BY выбрал лучшие снимки со всего мира, которые сделали фотографы Reuters.



Лунное затмение над городом Оушенсайд (США). Фото: Reuters



Полная Луна над стройкой «Лахта-центра» в Санкт-Петербурге (Россия). Фото: Reuters



«Голубое суперлуние» над паромом «Статен-Айленд Ферри» рядом с Нью-Йорком (США). Фото: Reuters



Лунное затмение рядом с сингапурским колесом обозрения. Фото: Reuters



Лунное затмение над городом Оушенсайд (США). Фото: Reuters



«Голубое суперлуние» над Центральным деловым районом в Пекине (Китай). Фото: Reuters

А так это выглядело из обсерваторий NASA:

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