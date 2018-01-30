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Голубое суперлуние с кровавым оттенком: лучшие фото со всего мира
31.01.2018 19:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
31 января над Землей
А так это выглядело из обсерваторий NASA:
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31 января над Землей взошла «голубая суперлуна». На этот же вечер выпало лунное затмение, которое окрасило спутник земли в бордовый цвет. В Западном полушарии...
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