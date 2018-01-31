Автомобилисту на заметку: обзор портативного аккумуляторного стартера Neoline Jump Starter 850A

Материал очень прочный: он абсолютно не прогибается при нажатии, к тому же корпус, фактически, сделан неразборным. Оба момента очень важны в плане безопасности. Конечно, многим захочется посмотреть, что у Jump Starter 850A внутри. Однако не забывайте, что там установлена очень мощная батарея, поэтому без специальных навыков от вскрытия корпуса лучше воздержаться – велик риск получить электротравму или ожог. Словом, Jump Starter 850A – это как раз тот случай, когда лучше пользоваться устройством, не задумываясь о его реализации.

Для пользователя доступна только кнопка включения с простой шкалой из пяти светодиодов для визуализации степени зарядки, пара классических выходов USB с током силой 1 и 2 ампера, и, собственно, главный разъем – для стартовых проводов.