Автомобилисту на заметку: обзор портативного аккумуляторного стартера Neoline Jump Starter 850A

Опять же, нетрудно заметить, что конкуренция в даже в таком узком сегменте серьезная, и производителям приходится выкладываться на полную катушку, предлагаю максимально функциональные решения. Сегодня мы протестируем как раз такой образец. Во-первых, Neoline Jump Starter 850A нетривиален по своим техническим характеристикам и возможностям. Во-вторых, за его реализацией стоит российская компания, которая собаку съела на автоэлектронике. Значит, нас ждет интересный продукт!
Плюс к этому сумочка представляет собой не классический бесформенный мешок, а полноценный жесткий кейс, который обеспечивает защиту. Небольшой карабин позволяет пристегнуть «джамп стартер» к крючку багажного отделения – так устройство всегда будет под рукой и при этом не станет мешать в багажнике.
С самим содержимым все предсказуемо просто: в коробке предусмотрены клещи, сетевое и автомобильное зарядные устройства, а также переходники для телефонов.
Среди последних есть не только привычный micro-USB, но и USB Type-C в паре с Lightning: владельцы последних смартфонов и iPhone должны оценить!
Материал очень прочный: он абсолютно не прогибается при нажатии, к тому же корпус, фактически, сделан неразборным. Оба момента очень важны в плане безопасности. Конечно, многим захочется посмотреть, что у Jump Starter 850A внутри. Однако не забывайте, что там установлена очень мощная батарея, поэтому без специальных навыков от вскрытия корпуса лучше воздержаться – велик риск получить электротравму или ожог. Словом, Jump Starter 850A – это как раз тот случай, когда лучше пользоваться устройством, не задумываясь о его реализации.
Для пользователя доступна только кнопка включения с простой шкалой из пяти светодиодов для визуализации степени зарядки, пара классических выходов USB с током силой 1 и 2 ампера, и, собственно, главный разъем – для стартовых проводов.
Конечно же, имеется и встроенный фонарик – полезная фича для автомобилиста. Его трудно заметить, но достаточно дважды нажать на кнопку, и белое окошко на одной из боковин начинает ярко светится.
Все, что связано с большими токами, в данном случае имеет исключительную степень защиты. Основной выход закрыт резиновым уплотнителем, а сами клеммы ощутимо утоплены внутрь корпуса и отделены друг от друга. Это сделано для исключения даже потенциальной возможности замыкания. Соединение происходит мощным штекером, а к самим клещам идут провода сечением AWG7 (более 10 мм2).
Зажимы очень качественные. Зубчатое исполнение мест контакта в сумме с мощными пружинами обеспечивают плотное прилегание, так важное для больших токов. А сверху всех металлических частей находятся изоляторы. Но даже при всех этих системах защиты реализована еще одна простейшая: провода имеют различную длину, чтобы при свисании зажимы не находились друг около друга и не имели лишней возможности для соприкосновения.
Важной особенностью Jump Starter 850A является силовой кабель Smart Clamps с отдельным контроллером и полевыми транзисторами MOSFET.
Последние применяется в абсолютном большинстве высокоинтегрированных электрических схем телевизоров, ноутбуков, материнских плат и т.д. Такое «комбо» наносит сокрушительный удар по релейным блокам защиты других производителей. Так, при использовании прибора Smart Clamps непрерывно обеспечивает мониторинг основных параметров и дает возможность использовать Jump Starter 850A только при отсутствии всех потенциальных проблем. К примеру, контроллер защищает от любых критических перепадов тока, напряжения или сопротивления, переполюсовки, короткого замыкания, обратного заряда и т.д.
Работает он почти мгновенно, так как, отметим это еще раз, управляется при помощи полевых транзисторов, а не обычного реле. Внутри установлено сразу четыре N-канальных пролупроводника HY4903, поэтому, согласно документации, коммутируемый ток может достигать 1200 А, что заметно больше пикового для используемых аккумуляторов.
Перед использованием стоит внимательно прочитать инструкцию. Это нужно сделать не для того, чтобы понять, как подсоединять прибор, а для осознания сути его работы. Ключевой посыл заключается вот в чем: устройство предназначено для запуска ИСПРАВНОГО автомобиля с разрядившейся в силу разных причин аккумуляторной батарей. Иными словами, оно поможет, если вы, к примеру, по неосторожности забыли выключить свет или «музыку», но в случае неполадок с топливной аппаратурой или забитого парафином топливного фильтра Jump Starter 850A не справится – нужно устранять корень проблемы, а не перекладывать ее со здоровой головы на больную. Производитель рекомендует отсоединять провода «джамп стартера» от аккумулятора в течение 15 секунд после запуска автомобиля, запрещает предпринимать вторую попытку для запуска автомобиля, если время с момента первой попытки прошло меньше минуты. А еще запрещается использовать устройство, если две подряд попытки завести автомобиль оказались неудачными. Все эти нюансы подробно прописаны в инструкции.
Поскольку на тестирование устройство попало зимой, то не составило особого труда найти автомобиль с разрядившейся батарей. Кстати, именно дизельный автомобиль. Наверное, не стоит говорить, что завести дизель намного сложнее бензинового двигателя. При первом подключении стартер стал крутил достаточно живо, но машина не завелась. Однако, выполнив все манипуляции по инструкции, уже второй старт оказался успешным.
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