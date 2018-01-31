Раскрыты масштабы деятельности киберпреступной группировки белорусского хакера

Председатель Следственного комитета Республики Беларусь Иван Носкевич рассказал о масштабах деятельности киберпреступной группировки «Андромеда», одним из участников которой стал житель Гомельской области, задержанный в декабре прошлого года. О них генерал-майор поведал в ходе интервью информационному агентству БЕЛТА .

«Если говорить об «Андромеде», то этим вредоносным ПО ежемесячно подвергалось заражению от 3 до 4 миллионов компьютеров. При этом по состоянию на октябрь 2016 года в статусе активного инфицирования находилось более 570 тысяч ПЭВМ. По последним данным, поступившим от американской стороны, центр по борьбе с киберпреступностью одной из компаний с мировым именем обладает информацией о том, что общий ущерб от действий лиц, использовавших программное обеспечение «Андромеда», превышает 10 миллионов долларов. Это только один случай. Вот цифры из другого уголовного дела. Представители ФБР США, осуществляющие исполнение просьбы об оказании правовой помощи по уголовному делу, передали нашим следователям заявления от американских и канадских компаний, подтверждающие ранее установленные белорусской стороной неоднократные факты хищения денег компаний на сумму 100 тысяч долларов и более.», - рассказал Иван Носкевич.

Напомним, задержанние лидера группировки «Андромеда», которым оказался 33-летний житель Речицы Сергей Ярец, также известный в сети под ником Ar3s, было произведено в результате совместной операции Следственного комитета Беларуси и ФБР США. По данным следствия, мужчина был администратором форумов, где общались киберпреступники, там он оказывал услуги техподдержки, помогал покупать и обновлять вредоносное ПО, а также координировал кибер-атаки. Издательство Reuters назвало Ar3s'а «одним из самых плодовитых киберпреступников Европы».