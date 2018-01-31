Velcom привез в Минск уникальный передвижной комплекс с 30-метровой мачтой

Телеком-оператор velcom получил уникальную мобильную станцию с 30-метровой мачтой, которая позволит обеспечить бесперебойной связью тысячи человек в нестандартных ситуациях – от массовых мероприятий до стихийных бедствий. «Сота на колесах» разработана специально под заказ и не имеет аналогов в Восточной Европе.

Все оборудование «сидит» на 6-метровом шасси, которое предстоит перемещать по всей стране. По нажатию кнопки мачта, с помощью электропривода, раскладывается и поднимается на высоту до 30 метров, то есть выше деревьев, домов и большинства других препятствий. Наверх можно поднять одновременно 3 многолучевые антенны, способные многократно увеличить емкость сети и обеспечить уверенное покрытие связью всех поколений больших территорий. Развертывание мачты с антеннами занимает до 90 минут. Конструкция не боится бурь и ураганов с порывами ветра до 32 м/с. Комплекс может работать без доступа к линии электропередач: дизель-генератор с баком на 390 литров будет питать оборудование в течение 10 суток. В самом корпусе также установлены шкафы с телекоммуникационным оборудованием, кондиционер и обогреватель.

Мобильной станцией связи можно управлять дистанционно. Чтобы установить и отрегулировать антенны, не нужно залезать на мачту – почти все процессы совершает инженер с пульта. Помимо мобильной связи, комплекс позволяет развернуть Wi-Fi.

Комплекс спроектировали и собрали в Чехии. Почти все делали вручную по индивидуальным характеристикам, что сравнимо со сборкой гоночного болида: надо было вместить в него как можно больше и при этом добиться меньшего веса.

Станция может решать сразу несколько нестандартных задач. «Соту на колесах» будут использовать в местах проведения концертов и фестивалей, когда нужно обеспечить скоростной интернет и голосовую связь HD-качества до 10 тыс. человек. Она также пригодится на случай стихийных бедствий или техногенных происшествий. Еще одно направление – покрытие сотовым сигналом труднодоступных территорий или строительных площадок далеко за пределами населенных пунктов.

Новый комплекс пополнил «автопарк» мобильных базовых станций velcom с 18-метровыми мачтами. Они нужны для того, чтобы быстро обеспечить устойчивое покрытие связи GSM и 3G почти в любой местности. Станции могут быть оборудованы специальными антеннами, которые увеличивают емкость соты в пять раз. Тем самым при высокой нагрузке на сеть абоненты не испытывают неудобств.