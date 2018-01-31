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Facebook запретил рекламу криптовалют

31.01.2018 20:01 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Facebook усилила меры по защите пользователей от финансовых мошенников. Теперь в одноименной социальной сети и сервисе Instagram запрещена любая реклама криптовалют, токенов и ICO, а также бинарных опционов.

На сегодняшний день отношение к криптовалютам довольно противоречивое. Многие эксперты считают, что их использование способствует уходу от налогов и отмыванию денег. Первичное предложение монет (ICO) также несет множество рисков, поскольку не предусматривает никакой защиты инвесторов. В частности, поэтому в Южной Корее подготовлен законопроект о запрете любых операций с криптовалютами, а в России к таким сделкам намерены допускать только опытных брокеров.

Facebook запретил рекламу криптовалют

Пока криптовалюты и майнинг полностью легализованы только в Беларуси. При этом местным законодательством предусмотрены пятилетние налоговые послабления для операций с криптовалютами. Например, они не облагаются никакими налогами.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Компания Facebook усилила меры по защите пользователей от финансовых мошенников. Теперь в одноименной...

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