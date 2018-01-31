Facebook запретил рекламу криптовалют

Компания Facebook усилила меры по защите пользователей от финансовых мошенников. Теперь в одноименной социальной сети и сервисе Instagram запрещена любая реклама криптовалют, токенов и ICO, а также бинарных опционов.

На сегодняшний день отношение к криптовалютам довольно противоречивое. Многие эксперты считают, что их использование способствует уходу от налогов и отмыванию денег. Первичное предложение монет (ICO) также несет множество рисков, поскольку не предусматривает никакой защиты инвесторов. В частности, поэтому в Южной Корее подготовлен законопроект о запрете любых операций с криптовалютами, а в России к таким сделкам намерены допускать только опытных брокеров.





Пока криптовалюты и майнинг полностью легализованы только в Беларуси. При этом местным законодательством предусмотрены пятилетние налоговые послабления для операций с криптовалютами. Например, они не облагаются никакими налогами.