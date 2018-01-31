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Смартфон Vivo Xplay7 получит 10 ГБ ОЗУ

31.01.2018 19:19 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Самый инновационный смартфон года может выпустить китайская компания Vivo. Согласно утекшему в Сеть слайду, флагманский Xplay7 получит рекордные 10 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной флэш-памяти.

В качестве аппаратной основы, скорее всего, выступит восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845, а биометрическую защиту может обеспечить интегрированной в экран дактилоскоп от компании Synaptics, который уже был протестирован на модели Vivo X20 Plus UD.

Смартфон Vivo Xplay7 получит 10 ГБ ОЗУ

Несколько лет назад Vivo пыталась удивлять самыми тонкими смартфонами в мире, а затем стала клонировать аппараты Samsung и Apple. Сегодня компания входит в пятерку крупнейших производителей. Наибольшей популярностью ее устройства пользуются в Китае.

 
 
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Самый инновационный смартфон года может выпустить китайская компания Vivo. Согласно утекшему в Сеть...

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