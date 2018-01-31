Смартфон Vivo Xplay7 получит 10 ГБ ОЗУ

Самый инновационный смартфон года может выпустить китайская компания Vivo. Согласно утекшему в Сеть слайду, флагманский Xplay7 получит рекордные 10 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной флэш-памяти.

В качестве аппаратной основы, скорее всего, выступит восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845, а биометрическую защиту может обеспечить интегрированной в экран дактилоскоп от компании Synaptics, который уже был протестирован на модели Vivo X20 Plus UD.





Несколько лет назад Vivo пыталась удивлять самыми тонкими смартфонами в мире, а затем стала клонировать аппараты Samsung и Apple. Сегодня компания входит в пятерку крупнейших производителей. Наибольшей популярностью ее устройства пользуются в Китае.