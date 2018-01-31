Слух: Apple отменила iPhone SE2

Ожидаемый в конце первой половины текущего года смартфон iPhone SE2 может не выйти. Такое предположение сделал известный аналитик Минг-Чи Куо.

По его мнению, в текущем году Apple выпустит сразу три смартфона с безграничным дизайном, которые дебютируют осенью. Компактный iPhone SE2, скорее всего, будет отменен из-за нехватки ресурсов для его производства – партнеры компании слишком загружены.

По слухам, сейчас Apple тестирует четыре прототипа будущих смартфонов: 5,8- и 6,1-дюймовые модели с IPS-дисплеями, а также 6,1- и 6,4-дюймовые с OLED-матрицами. Однако до производства дойдут только три из них.





На сегодняшний день iPhone SE является самым доступным смартфоном компании. В США он стоит всего $350 без учета налогов. Для сравнения, iPhone 6s можно приобрести за $450 – не исключено, что данная модель займет место отмененного iPhone SE2.