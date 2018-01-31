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Картинка дня: захватывающая панорама Марса

01.02.2018 09:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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NASA опубликовало захватывающую панораму хребта Vera Rubin Ridge в кратере Гейла, сделанную марсоходом Curiosity еще 25 октября прошлого года.

Марсоход забрался на вершину хребта (327 метров) и сделал 16 широкоугольных фотографий. В NASA «склеили» снимки и подправили баланс белого.

Картинка дня: захватывающая панорама Марса

Снимок в высоком разрешении можно увидеть здесь, а ресурс Gizmodo создал короткую анимацию из кадров для более удобного просмотра.

Картинка дня: захватывающая панорама Марса

 
 
Ссылка на источник 48
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NASA опубликовало захватывающую панораму хребта Vera Rubin Ridge в кратере Гейла, сделанную марсоходом Curiosity еще 25 октября прошлого года.

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