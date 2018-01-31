Картинка дня: захватывающая панорама Марса

NASA опубликовало захватывающую панораму хребта Vera Rubin Ridge в кратере Гейла, сделанную марсоходом Curiosity еще 25 октября прошлого года.

Марсоход забрался на вершину хребта (327 метров) и сделал 16 широкоугольных фотографий. В NASA «склеили» снимки и подправили баланс белого.





Снимок в высоком разрешении можно увидеть здесь , а ресурс Gizmodo создал короткую анимацию из кадров для более удобного просмотра.



