США второй раз подряд неудачно испытали противоракету

Испытания системы ПРО США Aegis Ashore Missile Defense Test Complex (AAMDTC) второй раз подряд потерпели неудачу. Ракета, стартовавшая с тестовой площадки на Гавайях, не смогла поразить приближающуюся цель. Об этом сообщает агентство Reuters.

Источник Reuters в госаппарате рассказал, что противоракета SM-3 Block IIA была запущена с тестовой площадки Aegis Ashore и должна была поразить макет другой ракеты, выпущенной с самолета. О причинах непопадания пока ничего не известно.



SM-3 Block IIA. Фото: Raytheon

Агентство противоракетной обороны США подтвердило Reuters факт тестового запуска, но не прокомментировала его результаты.

Сообщается, что до этого противоракету неудачно протестировали в июне прошлого года, однако еще раньше — в начале 2017 — тест был успешным.

Известно, что ракета SM-3 Block IIA разрабатывалась компанией Raytheon совместно с японскими партнерами. От прошлой версии — SM-3 Block IB ее отличают увеличенные чувствительность и время полета.