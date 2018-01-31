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США второй раз подряд неудачно испытали противоракету

01.02.2018 08:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Испытания системы ПРО США Aegis Ashore Missile Defense Test Complex (AAMDTC) второй раз подряд потерпели неудачу. Ракета, стартовавшая с тестовой площадки на Гавайях, не смогла поразить приближающуюся цель. Об этом сообщает агентство Reuters.

Источник Reuters в госаппарате рассказал, что противоракета SM-3 Block IIA была запущена с тестовой площадки Aegis Ashore и должна была поразить макет другой ракеты, выпущенной с самолета. О причинах непопадания пока ничего не известно.

США второй раз подряд неудачно испытали противоракету
SM-3 Block IIA. Фото: Raytheon

Агентство противоракетной обороны США подтвердило Reuters факт тестового запуска, но не прокомментировала его результаты.

Сообщается, что до этого противоракету неудачно протестировали в июне прошлого года, однако еще раньше — в начале 2017 — тест был успешным.

Известно, что ракета SM-3 Block IIA разрабатывалась компанией Raytheon совместно с японскими партнерами. От прошлой версии — SM-3 Block IB ее отличают увеличенные чувствительность и время полета.

 
 
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Испытания системы ПРО США Aegis Ashore Missile Defense Test Complex (AAMDTC) второй раз подряд потерпели неудачу. Ракета, стартовавшая с тестовой площадки на Гавайях, не смогла...

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