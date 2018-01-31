Россия модернизирует атомные самоходки

Минобороны России модернизирует состоящие на вооружении САУ 2С7 «Пион», пишут «Известия». Модернизация должна превратить 2С7 в средство уничтожения объектов противника на большой дальности, значительно повысив точность артсистемы, стреляющей, в том числе, ядерными боеприпасами.



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Основные цели «Пионов» — пункты управления, узлы связи, позиции артиллерии и тактических ракет, вертолетные площадки, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

В перспективе планируется добавить в состав дивизионов «Пионов» беспилотные разведывательные аппараты. Они позволят наводить орудия большой дальности на цель.

В перспективе не исключена разработка новых высокоточных боеприпасов, увеличивающих дальность стрельбы в два раза. Сейчас дальность огня 2С7 составляет 50 км. Вес САУ около 45 т, 203-мм пушка 2А44 весит 14,6 т, длина — 11 м.