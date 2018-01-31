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Россия модернизирует атомные самоходки
01.02.2018 10:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Минобороны России модернизирует состоящие на вооружении САУ 2С7 «Пион»,
Основные цели «Пионов» — пункты управления, узлы связи, позиции артиллерии и тактических ракет, вертолетные площадки, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
В перспективе планируется добавить в состав дивизионов «Пионов» беспилотные разведывательные аппараты. Они позволят наводить орудия большой дальности на цель.
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Минобороны России модернизирует состоящие на вооружении САУ 2С7 «Пион», пишут «Известия». Модернизация должна превратить 2С7 в средство уничтожения объектов...
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