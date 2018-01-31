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Land Rover выпустит брутальный "внедорожный" смартфон
01.02.2018 10:31 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Британская компания Land Rover, известная автомобилями премиум класса, намерена выпустить защищенный «внедорожный» смартфон. Об этом
Модель под названием Land Rover Explore Outdoor будет всячески защищена от воздействия внешней среды — падений с небольшой высоты, погружения в воду (в том числе морскую) или экстремальных температур. Производством смартфона займется компания Bullitt Group, известная за счет
Кроме того, к гаджету можно будет подключать сменные модули, которые расширят возможности устройства. Первый, и пока единственный из них, обеспечивает более уверенный прием GPS-сигнала и увеличивает емкость аккумулятора.
Более подробных технических характеристик пока нет. Известно, что устройство получит дисплей с соотношением сторон 16:9, которым можно будет управлять в перчатках. Основная камера, скорее всего, будет одинарной.
Полноценная презентация новинки пройдет на выставке MWC 2018 в Барселоне в конце февраля. Ориентировочная цена — 649 евро.
Смотрите, сколько у нас стоят другие защищенные смартфоны:
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Британская компания Land Rover, известная автомобилями премиум класса, намерена выпустить защищенный «внедорожный» смартфон. Об этом пишет ресурс Gizchina.
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