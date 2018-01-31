Британская компания Land Rover, известная автомобилями премиум класса, намерена выпустить защищенный «внедорожный» смартфон. Об этом пишет ресурс Gizchina.





Модель под названием Land Rover Explore Outdoor будет всячески защищена от воздействия внешней среды — падений с небольшой высоты, погружения в воду (в том числе морскую) или экстремальных температур. Производством смартфона займется компания Bullitt Group, известная за счет защищенных аппаратов Caterpillar .





Кроме того, к гаджету можно будет подключать сменные модули, которые расширят возможности устройства. Первый, и пока единственный из них, обеспечивает более уверенный прием GPS-сигнала и увеличивает емкость аккумулятора.

Более подробных технических характеристик пока нет. Известно, что устройство получит дисплей с соотношением сторон 16:9, которым можно будет управлять в перчатках. Основная камера, скорее всего, будет одинарной.





Полноценная презентация новинки пройдет на выставке MWC 2018 в Барселоне в конце февраля. Ориентировочная цена — 649 евро.

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