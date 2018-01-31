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Новая терапия излечила от рака 96% мышей

01.02.2018 10:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Активация лимфоцитов в раковых опухолях устраняет другие опухоли и метастазы у мышей. Научная работа об этом опубликована в журнале Science Translational Medicine, кратко об этом сообщает сайт Медицинской школы Стэнфордского университета.

Новая терапия излечила от рака 96% мышей
Изображение: Dr. Stanley Flegler / Visuals Unlimited / Corbis

Раковые клетки взаимодействуют с иммунитетом необычным образом. Иммунные клетки (T-лимфоциты, или Т-клетки) распознают аномальные белки и проникают в опухоль, чтобы атаковать ее. Однако, по мере роста опухоли, она часто находит способы подавить активность лимфоцитов.

Иммунотерапия онкологических заболеваний — очень перспективное направление. Некоторые методы стимулируют иммунитет всего организма. Другие нацелены на «стоп-краны», из-за которых лимфоциты не атакуют раковые клетки. Третьи, например технология CAR-T, «перенастраивают» собственные иммунные клетки человека. Многие из этих подходов показали результаты, однако у каждого есть недостатки — от тяжелых побочных эффектов до высокой цены и длительности лечения.

Новый метод предлагает инъекцию двух агентов непосредственно в опухоль. При этом нужны микрограммовые дозировки (микрограмм — миллионная доля грамма). Такая терапия реактивирует те лимфоциты, которые уже распознали опухоль и находятся в ней. Некоторые из активированных клеток затем покидают опухоль, чтобы найти и уничтожить другие опухоли по всему телу.

Этот подход хорошо проявил себя в испытаниях на мышах: 87 из 90 грызунов излечились от болезни. Хотя болезнь повторилась у трех мышей, опухоли снова регрессировали после повторения терапии. Исследователи увидели похожие результаты у грызунов, больных меланомой, а также раком молочной железы и толстой кишки.

Новая терапия излечила от рака 96% мышей
Фото: Ronald Levy et al. / Science Translational Medicine

«Это очень целенаправленный подход, — рассказал руководитель исследования Рональд Леви. — Задействована только опухоль, в которой есть белковые „мишени“. Мы атакуем конкретные цели, не указывая точно, какие белки Т-клеткам нужно распознавать».

Исследователи полагают, что такой способ может стать быстрым и недорогим вариантом лечения, который не вызовет тяжелых побочных эффектов. В январе началось клиническое испытание эффективности новой способа для лечения 15 пациентов с лимфомой низкой степени злокачественности. 

 
 
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Активация лимфоцитов в раковых опухолях устраняет другие опухоли и метастазы у мышей. Научная работа об этом опубликована в журнале Science Translational Medicine, кратко...

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