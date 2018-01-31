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Россия строит в Арктике хранилище для ядерных ракет

01.02.2018 11:57 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В Североморске на главной базе Северного флота построены четыре хранилища для ядерных ракет «Булава», пишет «Российская газета». Об этом на Дне приемки военной продукции рассказал заместитель министра обороны России Тимур Иванов.

Россия строит в Арктике хранилище для ядерных ракет
Изображение носит иллюстративный характер. Фото: severpost.ru

Этими ракетами вооружены подводные крейсеры четвертого поколения проекта 955 «Борей». На каждом из них размещается шестнадцать таких ракет. «Булава» несет шесть боевых блоков, мощность каждого составляет 150 Кт. Дальность поражения цели достигает 9300 км. Вес ракеты 36,8 тонны.

Во время испытаний «Булаву» не раз преследовали неудачи: из 26 запусков только 18 были признаны успешными. В СМИ даже циркулировала информация, что будет создана новая ракета взамен «Булавы».

 
 
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В Североморске на главной базе Северного флота построены четыре хранилища для ядерных ракет «Булава», пишет «Российская газета». Об этом на Дне приемки военной...

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