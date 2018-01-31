|
В Украину попытались ввезти тонну майнинг-ферм
01.02.2018 14:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Украинские таможенники пресекли незаконный ввоз в страну крупной партии оборудования для майнинга из Гонконга через аэропорт Борисполь. Об этом
Сотрудники таможни изъяли 200 приборов общим весом в 950 килограммов. Стоимость изъятого оборудования оценивается в 13 миллионов гривен (около 467 тысяч долларов по текущему курсу). Груз пытались ввезти авиатранспортом, предоставив поддельные документы.
По факту произошедшего в связи с нарушением таможенного кодекса страны возбуждено административное дело. До вынесения судом решения по делу вся партия оборудования изъята.
Смотрите, сколько у нас стоят видеокарты, подходящие для майнинга криптовалют:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинские таможенники пресекли незаконный ввоз в страну крупной партии оборудования для майнинга из Гонконга через аэропорт Борисполь. Об этом сообщается...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии