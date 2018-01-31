В Украину попытались ввезти тонну майнинг-ферм

Украинские таможенники пресекли незаконный ввоз в страну крупной партии оборудования для майнинга из Гонконга через аэропорт Борисполь. Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы Украины.





Сотрудники таможни изъяли 200 приборов общим весом в 950 килограммов. Стоимость изъятого оборудования оценивается в 13 миллионов гривен (около 467 тысяч долларов по текущему курсу). Груз пытались ввезти авиатранспортом, предоставив поддельные документы.

По факту произошедшего в связи с нарушением таможенного кодекса страны возбуждено административное дело. До вынесения судом решения по делу вся партия оборудования изъята.

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