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В Украину попытались ввезти тонну майнинг-ферм

01.02.2018 14:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Украинские таможенники пресекли незаконный ввоз в страну крупной партии оборудования для майнинга из Гонконга через аэропорт Борисполь. Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы Украины.

В Украину попытались ввезти тонну майнинг-ферм

Сотрудники таможни изъяли 200 приборов общим весом в 950 килограммов. Стоимость изъятого оборудования оценивается в 13 миллионов гривен (около 467 тысяч долларов по текущему курсу). Груз пытались ввезти авиатранспортом, предоставив поддельные документы.

По факту произошедшего в связи с нарушением таможенного кодекса страны возбуждено административное дело. До вынесения судом решения по делу вся партия оборудования изъята.

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Украинские таможенники пресекли незаконный ввоз в страну крупной партии оборудования для майнинга из Гонконга через аэропорт Борисполь. Об этом сообщается...

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