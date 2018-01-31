1 февраля 2003 года американский космический челнок «Колумбия» полностью разрушился в воздухе при посадке спустя 16 суток полета. В инциденте, транслируемом в прямом телеэфире, погибло семь астронавтов. Вспоминаем, как это было и какие еще космические катастрофы привели к смерти людей.



Горящие обломки «Колумбии». Фото: CBS News

Последний полет шаттла

Проблемы у «Колумбии» начались уже на взлете — 16 января 2003 года. Примерно на 82-й секунде после старта от левого обтекателя крепления шаттла к внешнему баку отделился кусок изоляции, который с силой ударил по углепластиковой панели левого крыла «Колумбии». Позже было рассчитано, что подобный удар мог оставить после себя пробоину диаметром 15−25 см.



Вот как могла выглядеть пробитая панель из укрепленного углепластика на крыле «Колумбии». Результат получен в результате натурных испытаний, прошедших после трагедии.

1 февраля 2003 года в 08.15.30 (Североамериканское восточное время) «Колумбия» начал свой спуск на Землю. В 08.44 челнок вошел в плотные слои атмосферы, именно тогда передняя кромка левого крыла стала нагреваться значительно сильнее, чем это было в прошлые полеты шаттла.

В 08.50.53 начался 10-минутный период, во время которого корпус корабля подвергается наиболее тяжелым тепловым нагрузкам, а уже в 08.53.46 от крыла начали отваливаться обломки.

В 08.59.32 с борта было отправлено последнее, оборванное сообщение командира корабля: «Roger, uh, bu…». Это была последняя связь с «Колумбией».

К 09.00.18, по данным любительской видеосъемки, челнок уже разваливался на множество обломков. Тогда же кадры разрушения шаттла в прямом эфире показал один из телеканалов в Хьюстоне (Техас). И они тотчас же разлетелись по миру. Вот как выглядел сюжет о трагедии на российском телеканале:

Кадры разрушения челнока были также сняты камерой вертолета AH-64 Apache:

Это был последний из 28 полетов «Колумбии», которые шаттл сделал с 12 апреля 1981 года. Но не единственный трагический инцидент в космосе.

«Союз-1»

Запуск корабля новой серии пилотируемых аппаратов «Союз» закончился первой в мире космической трагедией. Экипаж состоял из одного человека, Владимира Комарова. Интересно, что его дублером на этой миссии был Юрий Гагарин.





«Союз-1» не подготовили должным образом к полету. Перед началом миссии инженеры провели три беспилотных запуска для испытаний аппарата. Все они закончились неудачно. Было отмечено порядка двухсот недоработок в конструкции «Союза-1», которые перекочевали в финальную модель.

Однако руководство СССР настаивало на скорейшем запуске корабля. Американцы с марта 1965 по ноябрь 1966 года провели десять пилотируемых полетов, а также готовились к лунной миссии. При этом советские аппараты уже два года не поднимались в космос. Таким образом, несмотря на массу недоработок и отсутствие успешных испытаний, Комаров полетел на «Союзе-1».





После выхода на орбиту не раскрылась одна из двух солнечных панелей. Руководство на земле решило досрочно прекратить полет и приказало Комарову возвращаться на Землю. На высоте семи километров у «Союза-1» не сработал основной парашют. Запасной вышел, когда до поверхности планеты оставалось полтора километра. Но из-за спутавшихся строп купол не раскрылся, космический аппарат врезался в землю со скоростью 50 м/с.

От удара, после которого Комаров мгновенно погиб, загорелись емкости с пероксидом водорода. «Союз-1» почти целиком сгорел. Это первый в истории случай гибели космонавта.

«Союз-11»

Спустя четыре года и несколько удачных миссий аппаратов серии «Союз» произошла еще одна авария, в которой погиб весь экипаж — Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев.





«Союз-11» стартовал в 1971 году. Корабль должен был состыковаться со станцией «Салют-1» и провести научные эксперименты. Добравшись до станции, космонавты увидели сильное задымление воздуха. Экипаж провел сутки в летательном аппарате, ожидая, пока отремонтированная ими система вентиляции очистит воздух.

Далее работа проходила в штатном режиме, пока на одиннадцатом дне миссии не начался пожар. Миссию было решено свернуть досрочно. После закрытия люка на «Союзе-11» продолжала гореть лампочка, предупреждающая о незакрытом люке. В центре управления полетами сказали, что неисправен сам датчик. Космонавты начали готовиться к спуску на Землю.

Вскоре пропала связь с экипажем. Посадка «Союза-11» проходила в автоматическом режиме: парашют раскрылся, приземление прошло успешно, однако космонавты на связь не выходили. Встречающая группа спасателей открыла люк и поняла, что спасать некого — экипаж погиб.



Фото: Rukosmos

Было установлено, что нарушенная герметичность кабины из-за неисправного клапана вентиляции привела к резкому снижению давления. Экипаж заметил угрозу, но не хватило времени на устранение проблемы, к тому же им мешал попавший в кабину туман. Космонавты погибли от декомпрессии.

Шаттл «Челленджер»

Шаттлы — первые многоразовые космические корабли. Американцы использовали их для полетов ровно тридцать лет, с 1981 по 2011 годы. Построено пять аппаратов: «Атлантис», «Дискавери», «Индевор», «Челленджер» и «Колумбия». Все названы в память о парусных кораблях, на которых ходили первооткрыватели. К сожалению, встречают старость в музеях космонавтики лишь три шаттла из пяти.

«Челленджер» в 1986 году готовился к своему десятому полету. Среди экипажа была Криста МакОлифф — школьная учительница, которая выиграла полет в космос (советские учителя могли выиграть только поездку в санаторий).





В отличие от советских запусков космических аппаратов, которые проходили только в присутствии работников ЦУП и партийного руководства, старт «Челленджера» транслировался в прямом эфире, к тому же на площадке у мыса Канаверал было множество зрителей.





Шаттл взорвался на 73-й секунде полета. Причина — разрушение уплотнительного кольца, которое привело к прогоранию отверстия в стенке ускорителя, а из него в свою очередь реактивная струя попала прямо на один из топливных баков.

Отлетевшая кабина экипажа ударилась о воду со скоростью 333 км/ч. Эксперты установили, что часть астронавтов пережила взрыв «Челленджера», но спастись от столкновения с водой шансов у них не было.

После аварии программу шаттлов свернули на три года.

Virgin Galactic

Космический корабль британской компании Virgin Galactic, предназначенный для туристических полетов по суборбитальной траектории, разбился в США при испытательном полете 31 октября 2014 года.

На борту корабля находились два пилота. Один из них погиб, второй выжил. Авария произошла в американском штате Калифорния.



