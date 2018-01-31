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Катастрофа в прямом эфире: 15 лет назад шаттл "Колумбия" полностью разрушился при посадке
01.02.2018 08:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
1 февраля 2003 года американский космический челнок «Колумбия» полностью разрушился в воздухе при посадке спустя 16 суток полета. В инциденте, транслируемом в прямом телеэфире, погибло семь астронавтов. Вспоминаем, как это было и какие еще космические катастрофы привели к смерти людей.
Последний полет шаттла
Проблемы у «Колумбии» начались уже на взлете — 16 января 2003 года. Примерно на 82-й секунде после старта от левого обтекателя крепления шаттла к внешнему баку отделился кусок изоляции, который с силой ударил по углепластиковой панели левого крыла «Колумбии». Позже было рассчитано, что подобный удар мог оставить после себя пробоину диаметром 15−25 см.
1 февраля 2003 года в 08.15.30 (Североамериканское восточное время) «Колумбия» начал свой спуск на Землю. В 08.44 челнок вошел в плотные слои атмосферы, именно тогда передняя кромка левого крыла стала нагреваться значительно сильнее, чем это было в прошлые полеты шаттла.
В 08.50.53 начался 10-минутный период, во время которого корпус корабля подвергается наиболее тяжелым тепловым нагрузкам, а уже в 08.53.46 от крыла начали отваливаться обломки.
В 08.59.32 с борта было отправлено последнее, оборванное сообщение командира корабля: «Roger, uh, bu…». Это была последняя связь с «Колумбией».
К 09.00.18, по данным любительской видеосъемки, челнок уже разваливался на множество обломков. Тогда же кадры разрушения шаттла в прямом эфире показал один из телеканалов в Хьюстоне (Техас). И они тотчас же разлетелись по миру. Вот как выглядел сюжет о трагедии на российском телеканале:
Кадры разрушения челнока были также сняты камерой вертолета AH-64 Apache:
Это был последний из 28 полетов «Колумбии», которые шаттл сделал с 12 апреля 1981 года. Но не единственный трагический инцидент в космосе.
«Союз-1»
Запуск корабля новой серии пилотируемых аппаратов «Союз» закончился первой в мире космической трагедией. Экипаж состоял из одного человека, Владимира Комарова. Интересно, что его дублером на этой миссии был Юрий Гагарин.
«Союз-1» не подготовили должным образом к полету. Перед началом миссии инженеры провели три беспилотных запуска для испытаний аппарата. Все они закончились неудачно. Было отмечено порядка двухсот недоработок в конструкции «Союза-1», которые перекочевали в финальную модель.
Однако руководство СССР настаивало на скорейшем запуске корабля. Американцы с марта 1965 по ноябрь 1966 года провели десять пилотируемых полетов, а также готовились к лунной миссии. При этом советские аппараты уже два года не поднимались в космос. Таким образом, несмотря на массу недоработок и отсутствие успешных испытаний, Комаров полетел на «Союзе-1».
После выхода на орбиту не раскрылась одна из двух солнечных панелей. Руководство на земле решило досрочно прекратить полет и приказало Комарову возвращаться на Землю. На высоте семи километров у «Союза-1» не сработал основной парашют. Запасной вышел, когда до поверхности планеты оставалось полтора километра. Но из-за спутавшихся строп купол не раскрылся, космический аппарат врезался в землю со скоростью 50 м/с.
От удара, после которого Комаров мгновенно погиб, загорелись емкости с пероксидом водорода. «Союз-1» почти целиком сгорел. Это первый в истории случай гибели космонавта.
«Союз-11»
Спустя четыре года и несколько удачных миссий аппаратов серии «Союз» произошла еще одна авария, в которой погиб весь экипаж — Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев.
«Союз-11» стартовал в 1971 году. Корабль должен был состыковаться со станцией «Салют-1» и провести научные эксперименты. Добравшись до станции, космонавты увидели сильное задымление воздуха. Экипаж провел сутки в летательном аппарате, ожидая, пока отремонтированная ими система вентиляции очистит воздух.
Далее работа проходила в штатном режиме, пока на одиннадцатом дне миссии не начался пожар. Миссию было решено свернуть досрочно. После закрытия люка на «Союзе-11» продолжала гореть лампочка, предупреждающая о незакрытом люке. В центре управления полетами сказали, что неисправен сам датчик. Космонавты начали готовиться к спуску на Землю.
Вскоре пропала связь с экипажем. Посадка «Союза-11» проходила в автоматическом режиме: парашют раскрылся, приземление прошло успешно, однако космонавты на связь не выходили. Встречающая группа спасателей открыла люк и поняла, что спасать некого — экипаж погиб.
Было установлено, что нарушенная герметичность кабины из-за неисправного клапана вентиляции привела к резкому снижению давления. Экипаж заметил угрозу, но не хватило времени на устранение проблемы, к тому же им мешал попавший в кабину туман. Космонавты погибли от декомпрессии.
Шаттл «Челленджер»
Шаттлы — первые многоразовые космические корабли. Американцы использовали их для полетов ровно тридцать лет, с 1981 по 2011 годы. Построено пять аппаратов: «Атлантис», «Дискавери», «Индевор», «Челленджер» и «Колумбия». Все названы в память о парусных кораблях, на которых ходили первооткрыватели. К сожалению, встречают старость в музеях космонавтики лишь три шаттла из пяти.
«Челленджер» в 1986 году готовился к своему десятому полету. Среди экипажа была Криста МакОлифф — школьная учительница, которая выиграла полет в космос (советские учителя могли выиграть только поездку в санаторий).
В отличие от советских запусков космических аппаратов, которые проходили только в присутствии работников ЦУП и партийного руководства, старт «Челленджера» транслировался в прямом эфире, к тому же на площадке у мыса Канаверал было множество зрителей.
Шаттл взорвался на 73-й секунде полета. Причина — разрушение уплотнительного кольца, которое привело к прогоранию отверстия в стенке ускорителя, а из него в свою очередь реактивная струя попала прямо на один из топливных баков.
Отлетевшая кабина экипажа ударилась о воду со скоростью 333 км/ч. Эксперты установили, что часть астронавтов пережила взрыв «Челленджера», но спастись от столкновения с водой шансов у них не было.
После аварии программу шаттлов свернули на три года.
Virgin Galactic
Космический корабль британской компании Virgin Galactic, предназначенный для туристических полетов по суборбитальной траектории,
На борту корабля находились два пилота. Один из них погиб, второй выжил. Авария произошла в американском штате Калифорния.
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1 февраля 2003 года американский космический челнок «Колумбия» полностью разрушился в воздухе при посадке спустя 16 суток полета. В инциденте, транслируемом...
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