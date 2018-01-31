Apple отложила на год ряд запланированных новшеств для iOS 12

Apple решила отложить ряд новшеств, которые были запланированы для операционной системы iOS 12. По слухам, новый начальный экран и алгоритмическая сортировка фотографий появятся только в iOS 13 из-за желания компании уделить больше внимания производительности и безопасности.

В прошлом году Apple выпустила первый смартфон со сканером Face ID. Однако оказалось, что некоторые моменты его использования не были продуманы до конца. В частности, он почему-то не работает в режиме родительского контроля, что создает неудобства при совершении семейных покупок – каждую операцию нужно подтверждать с помощью пароля от учетной записи. Для компании важно исправить эту и другие похожие проблемы, поскольку в текущем году все ее новые смартфоны получат сканер лица.





Также Apple необходимо разобраться с алгоритмами защиты своих устройств от перепадов напряжения, чтобы избежать повторения фиаско с искусственным состариванием.

Кроме того, компания до сих пор не представила собственных разработок в области дополненной реальности, хотя активно навязывает ее сторонним разработчикам.