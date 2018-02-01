|
Цифровой бумбокс: обзор непривычно большой беспроводной колонки SVEN PS-460
01.02.2018 21:52 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Переход на цифру многое дал индустрии: телефоны стали меньше и умеют больше, мониторы, наоборот, стали больше и предлагают немыслимую ранее детализацию, ну а о гаджетах и вовсе говорить бессмысленно. К примеру, раньше, чтобы слушать любимую музыку на улице или в походе, надо было брать с собой, простите за каламбур, батарею батареек – и сам здоровенный и тяжеленный проигрыватель с авоськой кассет.
А сейчас хватает одной Bluetooth-колонки, которая поместится на ладони. Причем не сказать, что уменьшение габаритов пошло в минус качеству. А ведь есть модели и побольше, по качеству и «количеству» звука способные потягаться с иными музыкальными центрами. И именно такой является беспроводная колонка SVEN PS-460, о которой сегодня речь и пойдет.
Беспроводные колонки часто называют портативными, но это точно не про SVEN PS-460. Достаточно сказать, что коробка, в которую упакован гаджет, снабжена ручкой для переноски, а сам гаджет весит почти два килограмма!
Еще бы, ведь внутри установлено два динамика диаметром под 10 см каждый! Если быть точнее, их диаметр составляет 95 мм. Динамики закрыты большущей металлической решеткой, занимающую большую часть фронтальной панели.
Спросите, а что же тогда размещено в торцах слева и справа?
Там установлены пассивные излучатели, отвечающие за расширение нижней границы звукового диапазона, то есть за глубокий бас. И надо отдать должное создателям: басит SVEN PS-460 знатно. На громкости выше средней кажется, что нижний диапазон даже избыточен: низы начинают забивать средние частоты, и на этом фоне теряются высокие. Но тут есть один нюанс: максимальная громкость беспроводной колонки очень высока (ну а как иначе, если мощность каждого из двух динамиков равняется 9 Вт!), поэтому средний уровень громкости (это значения 6-8 из 15 имеющихся) оптимален и по качеству звучания, и по «слышимости».
К слову, уровень баса можно отрегулировать в настройках эквалайзера, но значения по умолчанию в целом подобраны оптимально. Средние частоты отрабатываются хорошо. Верхов по умолчанию мало, но и здесь на помощь приходит эквалайзер. Причем верхняя часть диапазона уже никак не заглушается пассивными излучателями, а значит, и детализация при повышении громкости в разумных пределах не страдает.
Эквалайзером регулируются только верхние и нижние частоты, на каждую отводится по 15 уровней: от -7 до +7.
В общем, SVEN PS-460 демонстрирует напористый характер звучания с уровнем баса, едва ли достижимым для любой другой беспроводной колонки. Хорошо видно, насколько серьезно создатели «заморочились» с акустическим оформлением, чтобы обеспечить высокое качество звука.
А что с внешним видом? Конечно, на фоне стандартно-компактных Bluetooth-колонок PS-460 выглядит очень внушительно, но в целом вряд ли пользователь, сознательно выбирающий такую громкую и мощную систему, будет жаловаться на размеры. Такой системой можно заменить стандартную настольную акустику формата 2.0 или даже 2.1 (помним про хороший бас!), а удобство переноски в походах обеспечивает большая ручка в верхней части, органично вписавшаяся в пластиковые панели корпуса.
Под ручкой расположен ряд из восьми круглых клавиш. Первая отвечает за переключение режимов работы (Bluetooth/карты памяти или USB-флеш/FM-приемник), вторая – многофункциональная, ее функциональность зависит от выбранного источника звука. Есть еще выделенные клавиши регулировки громкости и переключения треков, а также клавиша, активирующая настройку эквалайзера.
Ввиду того, что клавиш много, никаких проблем в юзабили не возникает. Этому, кстати, способствует и размещенный чуть ниже экран. Увы, на однострочную панель много информации не выведешь, но для наглядности настроек и управления такого дисплея хватает.
Все порты и разъемы размещены на тыльной панели корпуса аккурат по центру. Так, тут есть порт micro-USB для зарядки (размещенный рядом индикатор во время зарядки горит, и при наборе встроенной батареей 100% заряда – гаснет), слайдер включения/выключения системы, слот для карт microSD, гнездо AUX и порт USB для флешек с музыкой. К слову, в комплекте с системой идет и кабель USB, и аудиокабель с разъемами mini-jack.
В плане работы с носителями и беспроводного подключения SVEN PS-460 ничем не отличается от других Bluetooth-колонок. Например, сменные носители должны быть отформатированы в файловой системе FAT32 и иметь объем до 32 ГБ, а при подсоединении смартфона или планшета по Bluetooth может потребоваться ввести код безопасности, состоящий из четырех нулей.
Если присмотреться, во фронтальной части SVEN PS-460, чуть ниже и правее дисплея, можно увидеть встроенный микрофон. Благодаря ему акустику можно использовать в режиме громкой связи и отвечать голосом на звонки в том случае, если акустика подключена к телефону по Bluetooth.
Автономность системы обусловлена аккумуляторной батареей емкостью 1800 мАч. Признаться честно, габариты позволяют разместить внутри и более емкую батарею, но что имеем, то имеем. При Bluetooth подключении и на максимальной громкости заряд уходит очень быстро – акустика перестает играть уже через 4,5 часа. Но достаточно снизить громкость вдвое, и система проработает уже в три раза дольше. При соединении по проводу или прослушивании FM-приемника акустика работает и того дольше. Что же касается зарядки встроенной батареи, то у нас этот процесс при использовании двухамперного блока питания занимал около полутора часов.
Итак, пришло время подводить итоги. Акустика SVEN PS-460, конечно же, удивила своими размерами и компоновкой с пассивными излучателями в торцах корпуса. Дизайн получился хардкорным и интересным, причем не в ущерб качеству звука. Последнее примечательно большим уровнем баса и чистыми верхами, но середина все же немного смазана. Зато громкость очень большая: в общежитиях с картонными стенами не советуем включать на максимум, иначе конфликт с соседями обеспечен. А на отдыхе наоборот: при наличии большой компании не будет проблем в озвучке большого участка пляжа, поляны или нескольких беседок.
Словом, если компактности в приоритетах нет, но нужна мощная и функциональная автономная звуковая система с хорошим басом, то SVEN PS-460 яростно рекомендуем. К тому же, невысокая цена благоприятствует покупке.
Фотографии выполнены в студии TECHLABS, фотограф Кирилл Кручинин
Содержание статьи:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Переход на цифру многое дал индустрии: телефоны стали меньше и умеют больше, мониторы, наоборот, стали...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии