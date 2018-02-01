Цифровой бумбокс: обзор непривычно большой беспроводной колонки SVEN PS-460

В плане работы с носителями и беспроводного подключения SVEN PS-460 ничем не отличается от других Bluetooth-колонок. Например, сменные носители должны быть отформатированы в файловой системе FAT32 и иметь объем до 32 ГБ, а при подсоединении смартфона или планшета по Bluetooth может потребоваться ввести код безопасности, состоящий из четырех нулей.

Если присмотреться, во фронтальной части SVEN PS-460, чуть ниже и правее дисплея, можно увидеть встроенный микрофон. Благодаря ему акустику можно использовать в режиме громкой связи и отвечать голосом на звонки в том случае, если акустика подключена к телефону по Bluetooth.

Автономность системы обусловлена аккумуляторной батареей емкостью 1800 мАч. Признаться честно, габариты позволяют разместить внутри и более емкую батарею, но что имеем, то имеем. При Bluetooth подключении и на максимальной громкости заряд уходит очень быстро – акустика перестает играть уже через 4,5 часа. Но достаточно снизить громкость вдвое, и система проработает уже в три раза дольше. При соединении по проводу или прослушивании FM-приемника акустика работает и того дольше. Что же касается зарядки встроенной батареи, то у нас этот процесс при использовании двухамперного блока питания занимал около полутора часов.

Итак, пришло время подводить итоги. Акустика SVEN PS-460, конечно же, удивила своими размерами и компоновкой с пассивными излучателями в торцах корпуса. Дизайн получился хардкорным и интересным, причем не в ущерб качеству звука. Последнее примечательно большим уровнем баса и чистыми верхами, но середина все же немного смазана. Зато громкость очень большая: в общежитиях с картонными стенами не советуем включать на максимум, иначе конфликт с соседями обеспечен. А на отдыхе наоборот: при наличии большой компании не будет проблем в озвучке большого участка пляжа, поляны или нескольких беседок.

Словом, если компактности в приоритетах нет, но нужна мощная и функциональная автономная звуковая система с хорошим басом, то SVEN PS-460 яростно рекомендуем. К тому же, невысокая цена благоприятствует покупке.

Фотографии выполнены в студии TECHLABS, фотограф Кирилл Кручинин